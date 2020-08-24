BTS防彈少年團JIMIN的鼻子上什麼時候長了一顆痣？

BTS防彈少年團JIMIN的鼻子上什麼時候長了一顆痣？

明星   2020年8月24日   星期一08:05   Rui  

ARMY，你們知道他鼻子上有顆痣嗎?

防彈少年團的粉絲們在《MEMORIES》的JIMIN卡片上發現他鼻尖上長了一顆黑痣，於是就有人上網詢問了，畢竟在大家的印象中JIMIN的鼻子上可是什麼也沒有啊~~

之前的照片中，JIMIN高挺的鼻樑上毫無斑點呢，難道是粉絲們的記憶出現了錯誤?? 還是新長出來的??

沒想到真相竟然是........拍攝之前成員們分吃冰淇淋雪糕，JIMIN的鼻子上沾到了巧克力，大小正好是一顆小黑痣的SIZE~

傻乎乎的JIMIN完全不知道鼻子上沾了東西，就這樣去逛街了，還試戴了喜歡的帽子，兩眼放任憑哥哥JIN系繩子的樣子實在是呆萌又可愛。

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就這樣帶著這顆人造痣撒嬌、拍照、開心玩耍！

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甚至還做成了卡片，哈哈哈哈~

後知後覺的JIMIN終於發現了自己的人造黑痣~~

「圖：PANN」

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