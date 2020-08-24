BTS防彈少年團JIMIN的鼻子上什麼時候長了一顆痣？
明星 2020年8月24日 星期一08:05 Rui
ARMY，你們知道他鼻子上有顆痣嗎?
防彈少年團的粉絲們在《MEMORIES》的JIMIN卡片上發現他鼻尖上長了一顆黑痣，於是就有人上網詢問了，畢竟在大家的印象中JIMIN的鼻子上可是什麼也沒有啊~~
之前的照片中，JIMIN高挺的鼻樑上毫無斑點呢，難道是粉絲們的記憶出現了錯誤?? 還是新長出來的??
沒想到真相竟然是........拍攝之前成員們分吃冰淇淋雪糕，JIMIN的鼻子上沾到了巧克力，大小正好是一顆小黑痣的SIZE~
傻乎乎的JIMIN完全不知道鼻子上沾了東西，就這樣去逛街了，還試戴了喜歡的帽子，兩眼放任憑哥哥JIN系繩子的樣子實在是呆萌又可愛。
via GIPHY
via GIPHY
就這樣帶著這顆人造痣撒嬌、拍照、開心玩耍！
via GIPHY
via GIPHY
via GIPHY
甚至還做成了卡片，哈哈哈哈~
後知後覺的JIMIN終於發現了自己的人造黑痣~~
「圖：PANN」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論