《DoDoSoSoLaLaSo》主要演員高雅羅、李宰旭、芮智媛等肺炎篩檢結果均判定陰性：「感謝大家為我們擔心」

由演員高雅羅、李宰旭主演的新電視劇《DoDoSoSoLaLaSo》，由於日前傳出有演員確診新冠肺炎，因此暫時停止拍攝，並且有可能接觸到的相關演員們也都進行篩檢，不久前傳出主要演員們高雅羅、李宰旭與芮智媛等目前都判定為陰性，讓大家暫時放心了。
近期許多韓國電視劇都面臨暫時中斷拍攝的危機，由於肺炎疫情肆虐，各電視劇紛紛傳出有疑似確診病例，令大家不得不提高警覺。《DoDoSoSoLaLaSo》演員中有一位在篩檢時亮起紅燈為確診者，因此該劇就中斷了拍攝行程，所有演員以及工作人員們都接受肺炎的篩檢。
不久前剛公開了篩檢結果，非常幸運地演員高雅羅、李宰旭、芮智媛等等都已判定為陰性。高雅羅所屬公司表示：「雖然篩檢判定的結果為陰性，為安全起見，也將遵循政府在這段期間的相關防疫方針與程序，進入自我隔離狀態。」表示高雅羅會稍事休息後再度開啟活動。
李宰旭所屬公司也表示：「篩檢派定的結果為陰性。很抱歉因這事情讓大家擔心了，也感謝所有為他擔心的各位。」
芮智媛與金柱憲、徐宜淑等演員們篩檢結果也都為陰性，即便如此電視劇《DoDoSoSoLaLaSo》仍因為目前拍攝中斷進度落後，而有可能需要討論是否延期首播，《DoDoSoSoLaLaSo》何時能夠再重啟拍攝，目前也尚未確定，只希望疫情所帶來的影響能到此為止，所有工作者也能維持健康。
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