NCT 127 首度以「愛」為主題　耶誕夜前夕發行日語新專輯！

NCT 127 首度以「愛」為主題　耶誕夜前夕發行日語新專輯！

KPOP   2020年8月22日   星期六08:05   施乃琪  

睽違一年八個月，NCT 127 終於將再度推出日語原創專輯，而且準備一口氣推出 23 款組合！

SM Entertainment 本週宣布 NCT 127 將於 12 月 23 日在日本推出第二張迷你專輯〈LOVEHOLIC〉，同時公開首支預告片。

NCT 127 於 2018 年 5 月正式在日本出道，最近一張作品是去年 4 月的首張正規專輯〈Awaken〉。時隔許久後，他們終於將帶著收錄 7 首歌的〈LOVEHOLIC〉回歸，並將以 7 種組合發行，款式總數多達 23 種。

另一方面，NCT 127 在 5 月舉行的線上演唱會《Beyond LIVE - NCT 127 : Beyond the Origin》重播內容也已經上線，這週末就能重溫當時的精彩啦！


（照片或影片來源：SM Entertainment、avex）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » NCT 127 首度以「愛」為主題　耶誕夜前夕發行日語新專輯！
© 2020 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手