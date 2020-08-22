NCT 127 首度以「愛」為主題　耶誕夜前夕發行日語新專輯！

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睽違一年八個月，NCT 127 終於將再度推出日語原創專輯，而且準備一口氣推出 23 款組合！

SM Entertainment 本週宣布 NCT 127 將於 12 月 23 日在日本推出第二張迷你專輯〈LOVEHOLIC〉，同時公開首支預告片。



NCT 127 於 2018 年 5 月正式在日本出道，最近一張作品是去年 4 月的首張正規專輯〈Awaken〉。時隔許久後，他們終於將帶著收錄 7 首歌的〈LOVEHOLIC〉回歸，並將以 7 種組合發行，款式總數多達 23 種。

另一方面，NCT 127 在 5 月舉行的線上演唱會《Beyond LIVE - NCT 127 : Beyond the Origin》重播內容也已經上線，這週末就能重溫當時的精彩啦！



（照片或影片來源：SM Entertainment、avex）

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