《DoDoSoSoLaLaSo》主要演员高雅罗、李宰旭、芮智媛等肺炎筛检结果均判定阴性：「感谢大家为我们担心」

由演员高雅罗、李宰旭主演的新电视剧《DoDoSoSoLaLaSo》，由於日前传出有演员确诊新冠肺炎，因此暂时停止拍摄，并且有可能接触到的相关演员们也都进行筛检，不久前传出主要演员们高雅罗、李宰旭与芮智媛等目前都判定为阴性，让大家暂时放心了。
近期许多韩国电视剧都面临暂时中断拍摄的危机，由於肺炎疫情肆虐，各电视剧纷纷传出有疑似确诊病例，令大家不得不提高警觉。《DoDoSoSoLaLaSo》演员中有一位在筛检时亮起红灯为确诊者，因此该剧就中断了拍摄行程，所有演员以及工作人员们都接受肺炎的筛检。
不久前刚公开了筛检结果，非常幸运地演员高雅罗、李宰旭、芮智媛等等都已判定为阴性。高雅罗所属公司表示：「虽然筛检判定的结果为阴性，为安全起见，也将遵循政府在这段期间的相关防疫方针与程序，进入自我隔离状态。」表示高雅罗会稍事休息后再度开启活动。
李宰旭所属公司也表示：「筛检派定的结果为阴性。很抱歉因这事情让大家担心了，也感谢所有为他担心的各位。」
芮智媛与金柱宪、徐宜淑等演员们筛检结果也都为阴性，即便如此电视剧《DoDoSoSoLaLaSo》仍因为目前拍摄中断进度落后，而有可能需要讨论是否延期首播，《DoDoSoSoLaLaSo》何时能够再重启拍摄，目前也尚未确定，只希望疫情所带来的影响能到此为止，所有工作者也能维持健康。
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