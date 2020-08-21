還有人不知道著名的渣男之歌《不要噴香水》嗎？TEENTOP：當時年少無知，這首歌確實有點過分了！

男團TEENTOP的熱門曲《不要噴香水》堪稱渣男之歌，作為演唱這首歌的主人公，TeenTop到底是怎麼想的?
《不要噴香水》（향수뿌리지마）是一首年下弟弟唱給姐姐的情歌，之所以被稱為渣男之歌皆因為年下男明明有女友，卻腳踩兩條船，和姐姐玩起了地下情，「不要噴香水，因為會被她發現」、「不要抹亮晶晶的東西，因為會粘在衣服上」，點開MV觀看史上最最最渣男！對了這首歌出自「防彈少年團之父」房時爀PD之手~。
雖然《不要噴香水》的歌詞簡直渣出了新天際，不過旋律還是很動聽的，要不然也不會被歌迷們選為「躲起來也要聽的歌」之一了。 2011年推出這首歌曲時，TEENTOP才出道一年，時隔9年再聽到時他們有何感想？創造就吐槽道：「我們這首歌確實有點過分了，寫的是有女友的年下男劈腿姐姐的故事，實在是太垃圾了。」當時除了隊長C.A.P之外，其他成員都是10代青少年，大家透露那時候根本不理解歌詞的意義：「當時我們確實不懂，唱得還真天真浪漫又開心，就以為是向姐姐大膽告白的意思呢」。
Ricky和Niel補充說道：「最近才懂歌詞到底是什麼意思，當年我們真的不知道是劈腿腳踏兩條船，所以請大家聽得時候也不要不好意思啦。」
「圖：YouTube」
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