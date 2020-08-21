還有人不知道著名的渣男之歌《不要噴香水》嗎？TEENTOP：當時年少無知，這首歌確實有點過分了！

還有人不知道著名的渣男之歌《不要噴香水》嗎？TEENTOP：當時年少無知，這首歌確實有點過分了！

明星   2020年8月21日   星期五09:00   Rui   17

男團TEENTOP的熱門曲《不要噴香水》堪稱渣男之歌，作為演唱這首歌的主人公，TeenTop到底是怎麼想的?

《不要噴香水》（향수뿌리지마）是一首年下弟弟唱給姐姐的情歌，之所以被稱為渣男之歌皆因為年下男明明有女友，卻腳踩兩條船，和姐姐玩起了地下情，「不要噴香水，因為會被她發現」、「不要抹亮晶晶的東西，因為會粘在衣服上」，點開MV觀看史上最最最渣男！對了這首歌出自「防彈少年團之父」房時爀PD之手~。

雖然《不要噴香水》的歌詞簡直渣出了新天際，不過旋律還是很動聽的，要不然也不會被歌迷們選為「躲起來也要聽的歌」之一了。 2011年推出這首歌曲時，TEENTOP才出道一年，時隔9年再聽到時他們有何感想？創造就吐槽道：「我們這首歌確實有點過分了，寫的是有女友的年下男劈腿姐姐的故事，實在是太垃圾了。」當時除了隊長C.A.P之外，其他成員都是10代青少年，大家透露那時候根本不理解歌詞的意義：「當時我們確實不懂，唱得還真天真浪漫又開心，就以為是向姐姐大膽告白的意思呢」。

Ricky和Niel補充說道：「最近才懂歌詞到底是什麼意思，當年我們真的不知道是劈腿腳踏兩條船，所以請大家聽得時候也不要不好意思啦。」

「圖：YouTube」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • Wu Bruce
    有買這張專輯耶😂😂
    1小時前
  • 陳珈瑩
    我當時只覺得是可愛弟弟所以沒關係🥺
    1小時前
  • Martina Chan
    房PD...幸好現在好好帶彈呢～😅
    1小時前
  • 陳品希
    葉子榳這首也是回憶殺XD
    1小時前
  • Hoi Yan Wong
    Tang Wing Man 唔怪之得佢地會小清新咁去唱渣男歌😂
    1小時前
→更多留言...(12)
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 還有人不知道著名的渣男之歌《不要噴香水》嗎？TEENTOP：當時年少無知，這首歌確實有點過分了！
© 2020 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手