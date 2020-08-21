本月少女從濟州島返抵首爾 口罩手套不馬虎的防疫措施！ 誰拒絕得了這個笑容！金曜漢 solo 新歌《No More》預告公開～ 電影《無價之保》成東鎰最小女兒朴素怡：擊敗300位童星獲選的原因？ 提起韓劇中的「檢察官」最先想到的男演員是？最後一位真的演技炸裂！ JTBC電視劇紛紛拉警報！繼《私生活》等又有電視劇陸續中斷拍攝！《境遇之數》及《Run On》也暫停 Jessi換臉華莎-SSAK3-BLACKPINK:「超像李孝利、大家說我像老版Jennie」 還有人不知道著名的渣男之歌《不要噴香水》嗎？TEENTOP：當時年少無知，這首歌確實有點過分了！ 李浚赫超勤接戲！有望與金玉彬主演OCN懸疑科幻劇《黑洞》 首爾宣佈從21日起禁止10人以上集會：相當於「維持社會距離第3階段」 韓國演藝圈受新冠肺炎影響情況匯總：金元海等演員確診，三大社全部居家辦公！ 二次傳播！《DoDoSoSoLaLaSo》演員確診新冠肺炎！李宰旭＆高雅羅是否接觸尚未公開

男團TEENTOP的熱門曲《不要噴香水》堪稱渣男之歌，作為演唱這首歌的主人公，TeenTop到底是怎麼想的?

《不要噴香水》（향수뿌리지마）是一首年下弟弟唱給姐姐的情歌，之所以被稱為渣男之歌皆因為年下男明明有女友，卻腳踩兩條船，和姐姐玩起了地下情，「不要噴香水，因為會被她發現」、「不要抹亮晶晶的東西，因為會粘在衣服上」，點開MV觀看史上最最最渣男！對了這首歌出自「防彈少年團之父」房時爀PD之手~。



雖然《不要噴香水》的歌詞簡直渣出了新天際，不過旋律還是很動聽的，要不然也不會被歌迷們選為「躲起來也要聽的歌」之一了。 2011年推出這首歌曲時，TEENTOP才出道一年，時隔9年再聽到時他們有何感想？創造就吐槽道：「我們這首歌確實有點過分了，寫的是有女友的年下男劈腿姐姐的故事，實在是太垃圾了。」當時除了隊長C.A.P之外，其他成員都是10代青少年，大家透露那時候根本不理解歌詞的意義：「當時我們確實不懂，唱得還真天真浪漫又開心，就以為是向姐姐大膽告白的意思呢」。



Ricky和Niel補充說道：「最近才懂歌詞到底是什麼意思，當年我們真的不知道是劈腿腳踏兩條船，所以請大家聽得時候也不要不好意思啦。」

「圖：YouTube」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞