SHINee忙內來了！泰民的單獨真人秀節目將在九月初線上首播～ JTBC下半年好劇有6部那麼多！更巧的是少女時代這三位成員都有分別出演 時隔兩年，OCN人氣驅魔劇《客：The Guest》等不到電影先迎來了小說 重溫 EXO 的火熱魅力 〈Love Shot〉MV 破三億！ 《首爾鄉巴佬》韓孝周介紹上黨山城是「丈夫修建的」，原來是在說《同伊》啊～ 因工作人員跨劇組接觸！新劇《DoDoSoSoLaLaSo》也因為確診案而全面暫停拍攝！ 金宇彬健身教練速報：「鼻咽癌已獲得痊癒診斷，正在拍攝新電影」 太好笑！韓網友分享爸媽登山時偶遇光熙＆EXO SUHO 愛豆團太不容易了！ITZY的刀群舞怎麼來的？一天練舞8小時，練到全身發抖！ FTIsland李洪基好不容易等到部隊休假卻被迫取消...怒吼「疫情求求你快走吧」！

上半年播出的《梨泰院CLASS》和《夫婦的世界》再次證明了那句「JTBC出品必是精品」，2020年還剩下4個月，接下來的時間裡JTBC又將呈獻怎樣的神劇呢？

《回到18歲》



金荷娜、尹相鉉和李道莉徑聯袂主演，該劇改編自熱門美國電影《回到17歲》，講述丈夫在離婚前夕突然回歸18年前全盛時期，重新開始了第二次的人生的故事。這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！

《私生活》



電視劇將講述原本只是為生計而行騙的主人公不經意間捲入巨大陰謀，為了生存而不得想盡辦法與財力雄厚的大企業對決的故事，少女時代乖乖女老幺徐玄竟然要在新劇裡演騙子，能不好奇嗎?

《境遇之數》



邕聖祐和辛睿恩搭檔，又一對高顏值螢幕CP要誕生了。 人生最美好的事情之一就是你暗戀的對象其實也在暗戀你，雙向暗戀簡直不要太甜了。這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！

《LIVE ON》



黃旼炫和鄭多彬擔任主人公，本劇以「時尚感」和「知名度」來分學生階級的一所高中為背景，講述了人氣在金字塔頂端且目中無人的明星：白好朗，為了找出揭露自己過去的匿名者，而進入了完美主義又頑固的高恩澤部長所在的電視台後，展開了一場浪漫的喜劇故事。這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！

《Run On》



《他人即地獄》之後任時完又要拍新劇了，這次搭檔的是申世景。 電視劇講述了一位田徑選手出身的男子如何成為體育經紀人的故事。更有少女時代的秀英加盟，讓劇迷們很期待。

《Hush》



實力派影帝黃晸玟搭檔演技可圈可點的潤娥，兩人的合作足以吸引人。 該劇改編自小說《沉默警報》，以報社為背景講述了記者們在職場中生存與良心的故事。

好劇不斷的2020年下半年，讓我們一起期待新劇開播吧！

「圖：NATE PHOTOS」

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