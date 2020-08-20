SHINee忙内来了！泰民的单独真人秀节目将在九月初线上首播～ JTBC下半年好剧有6部那么多！更巧的是少女时代这三位成员都有分别出演 时隔两年，OCN人气驱魔剧《客：The Guest》等不到电影先迎来了小说 重温 EXO 的火热魅力 〈Love Shot〉MV 破三亿！ 《首尔乡巴佬》韩孝周介绍上党山城是「丈夫修建的」，原来是在说《同伊》啊～ 因工作人员跨剧组接触！新剧《DoDoSoSoLaLaSo》也因为确诊案而全面暂停拍摄！ 金宇彬健身教练速报：「鼻咽癌已获得痊愈诊断，正在拍摄新电影」 太好笑！韩网友分享爸妈登山时偶遇光熙＆EXO SUHO 爱豆团太不容易了！ITZY的刀群舞怎么来的？一天练舞8小时，练到全身发抖！ FTIsland李洪基好不容易等到部队休假却被迫取消...怒吼「疫情求求你快走吧」！

上半年播出的《梨泰院CLASS》和《夫妇的世界》再次证明了那句「JTBC出品必是精品」，2020年还剩下4个月，接下来的时间里JTBC又将呈献怎样的神剧呢？

《回到18岁》



金荷娜、尹相铉和李道莉径联袂主演，该剧改编自热门美国电影《回到17岁》，讲述丈夫在离婚前夕突然回归18年前全盛时期，重新开始了第二次的人生的故事。这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！

《私生活》



电视剧将讲述原本只是为生计而行骗的主人公不经意间卷入巨大阴谋，为了生存而不得想尽办法与财力雄厚的大企业对决的故事，少女时代乖乖女老幺徐玄竟然要在新剧里演骗子，能不好奇吗?

《境遇之数》



邕圣佑和辛睿恩搭档，又一对高颜值萤幕CP要诞生了。 人生最美好的事情之一就是你暗恋的对象其实也在暗恋你，双向暗恋简直不要太甜了。这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！

《LIVE ON》



黄旼炫和郑多彬担任主人公，本剧以「时尚感」和「知名度」来分学生阶级的一所高中为背景，讲述了人气在金字塔顶端且目中无人的明星：白好朗，为了找出揭露自己过去的匿名者，而进入了完美主义又顽固的高恩泽部长所在的电视台后，展开了一场浪漫的喜剧故事。这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！

《Run On》



《他人即地狱》之后任时完又要拍新剧了，这次搭档的是申世景。 电视剧讲述了一位田径选手出身的男子如何成为体育经纪人的故事。更有少女时代的秀英加盟，让剧迷们很期待。

《Hush》



实力派影帝黄晸玟搭档演技可圈可点的润娥，两人的合作足以吸引人。 该剧改编自小说《沉默警报》，以报社为背景讲述了记者们在职场中生存与良心的故事。

好剧不断的2020年下半年，让我们一起期待新剧开播吧！

「图：NATE PHOTOS」

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