Red Velvet Irene聽到妹妹們的這句話就「火」了！原來仙女也會生氣XD

Red Velvet Irene聽到妹妹們的這句話就「火」了！原來仙女也會生氣XD

明星   2020年8月19日   星期三09:17   Rui   2

哪個女生不想擁有Red Velvet隊長Irene的神仙顏值呢? 只是這樣的她竟然也會有自卑的地方，比如身高。

日前公開的《Level Up I&S的project!》中，Irene和澀琪邀請了Joy、MAMAMOO玟星來家中開派對，Irene更是親自下廚為妹妹們準備美食。

玟星來時正巧碰上Irene在做飯，就問了一句：「姐姐很會做飯嗎? 」來自大邱的Irene用夾雜著故鄉方言的口吻回答：「我會一點。 」沒聽懂的Joy一邊用手勢比劃一邊反問：「小不點? 」

被戳中「傷處」的Irene提高聲量說道：「我是說會一點點料理，不是說個子小。 」聽得妹妹們哈哈大笑，玟星更是故意調侃：「這些人裡面姐姐最小不點了。 」

澀琪、Joy和玟星身高都超過160cm，而Irene只有157cm左右，難怪會小小自卑。 不過誰讓隊長大人是顏霸呢，這神顏足以掩蓋身高小缺陷，畢竟大家都只顧著欣賞她的臉了。

「圖：《Level Up I&S的project!》」

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