具惠善甩肉14kg重拍寫真：離婚其實讓自己認清了現實
畫報 2020年8月19日 星期三09:00 Rui
具惠善和安宰賢離婚後甩肉14kg，顏值重回巔峰，還久違地拍攝了時尚寫真。
這是具惠善離婚之後首次接拍時尚寫真，主題為「再次，綻放」，十分有深意。 重返大眾視線的具惠善減重14kg，體態不再臃腫，顏值回升，連笑容都燦爛了許多。 具惠善透露許久不拍寫真，心情很是緊張，為了找回以前的狀態狠下心來減肥，通過調整飲食終於瘦身成功。
具惠善在採訪中表示：「以前的我不喜歡休息，前段時間確實過得太懶惰了，最近除了睡覺之外就會不停找事情做。 」2020年初，結束英國語言研修的具惠善重返大學校園，「之前活得毫無靈魂，只專注於工作，現在是帶著靈魂在工作。 30歲的時候學會了認可、放下，現在卻覺得放不下任何東西。 有種偏見叫做過了30歲，一切的可能性都會消失，仔細想想過去的每一天其實都是自己最年輕的時候，也會開始期待未來。 」
上個月，具惠善和安宰賢正式離婚，提及此事具惠善表示：「感謝大家的鼓勵，有很多人覺得離異的女人很不幸，我不這麼認為，如果說讓人充滿幻想是結婚的話，離婚就是認讓你清現實。 就像會觸底反彈一樣，一定會找到再次幸福的方法，我也有了讓自己的人生變得更完美的野心和勇氣。 」
「圖：《TENSTAR》」
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