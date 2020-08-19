具惠善甩肉14kg重拍写真：离婚其实让自己认清了现实

具惠善甩肉14kg重拍写真：离婚其实让自己认清了现实

画报   2020年8月19日   星期三09:00   Rui   7

具惠善和安宰贤离婚后甩肉14kg，颜值重回巅峰，还久违地拍摄了时尚写真。

这是具惠善离婚之后首次接拍时尚写真，主题为「再次，绽放」，十分有深意。 重返大众视线的具惠善减重14kg，体态不再臃肿，颜值回升，连笑容都灿烂了许多。 具惠善透露许久不拍写真，心情很是紧张，为了找回以前的状态狠下心来减肥，通过调整饮食终於瘦身成功。

具惠善在采访中表示：「以前的我不喜欢休息，前段时间确实过得太懒惰了，最近除了睡觉之外就会不停找事情做。 」2020年初，结束英国语言研修的具惠善重返大学校园，「之前活得毫无灵魂，只专注於工作，现在是带著灵魂在工作。 30岁的时候学会了认可、放下，现在却觉得放不下任何东西。 有种偏见叫做过了30岁，一切的可能性都会消失，仔细想想过去的每一天其实都是自己最年轻的时候，也会开始期待未来。 」

上个月，具惠善和安宰贤正式离婚，提及此事具惠善表示：「感谢大家的鼓励，有很多人觉得离异的女人很不幸，我不这么认为，如果说让人充满幻想是结婚的话，离婚就是认让你清现实。 就像会触底反弹一样，一定会找到再次幸福的方法，我也有了让自己的人生变得更完美的野心和勇气。 」

「图：《TENSTAR》」

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留言/评论
  • Chen Xiao Jing
    加油，女人就是要為了自己而活！🥰 當初的事真的沒有誰對誰錯～真相永遠只有兩個人知道而已～事情過了就讓它過去吧～😘 趕快恢復到我之前所認識的那個開朗的金絲草～🤗🤗
    5小时前
  • Kin Man Cheung
    😍重新出發👍👍 ㊗️人生更美麗！💐💃💪🍎💖
    3小时前
  • 佳兒
    姐姐好美🥰🥰
    5小时前
  • Jung-Chu Tsai
    悲傷過了就好～～
    4小时前
  • Sandy Wang
    那麼漂亮的姐姐，應該要更有自信的。加油　
    5小时前
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