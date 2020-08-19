是韓國觀眾管太多，還是他態度有問題？郭度沅在《我獨自生活》的坐姿被罵慘！
明星 2020年8月19日 星期三08:30 Rui
郭度沅自己都沒想到，一個坐姿竟然能被網友罵。
日前，郭度沅亮相真人秀綜藝《我獨自生活》，這還是他出道以來首次公開私下生活面貌，卻沒想到因為坐姿被指態度散漫。
攝影棚內，《我獨自生活》的嘉賓們坐在一起觀看VCR中自己的生活模樣。 他一邊看著VCR中的自己，一邊露出笑容，狀態很是輕鬆。 與眾人雖然放鬆但都挺直腰背端坐的姿勢不同，郭度沅整個人癱坐在椅子上，雙腿伸向遠處，亦或是翹著二郎腿，一隻手托著下巴，顯得十分懶散。
這一切都被觀眾們看在了眼中，節目播出之後就有觀眾在網路上留言，批評郭度沅坐沒坐相，指責道：「看看他的坐姿」、「年紀這麼大了，卻坐沒坐相」、「無論是坐姿還是說話口氣，都讓人覺得很沒教養」、「其他都還行，但能不能好好坐，也不是你們私下聊天，畢竟是上節目」、「說著說著就癱在椅子上了，還不說尊敬語，太討厭了」、「看得人很不舒服」等。
對於這個坐姿，大家怎麼看呢？
「圖：《我獨自生活》截圖」
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留言/評論
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這位只是有演員病！
至於什麼是演員病？韓國人縱容岀來的。
54分前
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韓國的酸民文化 已經到了爐火純青的地步了
2小時前