《愛的迫降》《夫妻的世界》金永敏在《Running Man》熱舞的反轉魅力爆笑全場！

在《愛的迫降》中他是個竊聽員，在《夫妻的世界》他是狠心出軌的外遇男，他是狡詐的 #金永敏 … 他．．．怎麼會那麼搞笑！XDDD （這個舞姿讓全場都笑到崩潰了）
昨天播出的 SBS 熱門綜藝節目《Running Man》邀請到了四位在韓劇中相當搶鏡的大勢演員，有《愛的迫降》《夫妻的世界》金永敏、《The King：永遠的君主》金容智、《金牌救援》河道權、《請輸入檢索詞WWW》《法外搜查》池承炫等四人。
其中，介紹到金永敏時，突然提到了在 KTV 最喜歡點播的一首歌《她出現了》，劉在錫唱了一句，金永敏立刻附和～
▼隨後，金永敏興致一來，直接自唱自跳，讓全場的人都笑瘋了！
訪談中也聊到了《夫妻的世界》中，外遇男的演技非常棒，但他表示自己現實生活中其實是個「聽話的丈夫」，看起來也是乖乖的模樣，那無害的笑容太迷人了！
不過，池大哥下一秒卻提問：「哪個才是真的你呢？」梁世燦立刻回虧他說：「難道（外遇）那個會是真他嗎？這個提問太過份了啦！」只是演技太好了啦～XD
（圖：런닝맨 - 스브스 공식 채널）
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