《爱的迫降》《夫妻的世界》金永敏在《Running Man》热舞的反转魅力爆笑全场！
综艺 2020年8月10日 星期一13:54 MiJimin
在《爱的迫降》中他是个窃听员，在《夫妻的世界》他是狠心出轨的外遇男，他是狡诈的 #金永敏 … 他．．．怎么会那么搞笑！XDDD （这个舞姿让全场都笑到崩溃了）
昨天播出的 SBS 热门综艺节目《Running Man》邀请到了四位在韩剧中相当抢镜的大势演员，有《爱的迫降》《夫妻的世界》金永敏、《The King：永远的君主》金容智、《金牌救援》河道权、《请输入检索词WWW》《法外搜查》池承炫等四人。
其中，介绍到金永敏时，突然提到了在 KTV 最喜欢点播的一首歌《她出现了》，刘在锡唱了一句，金永敏立刻附和～
▼随后，金永敏兴致一来，直接自唱自跳，让全场的人都笑疯了！
大家是不是被他的反转魅力给吓到啦？真的太可爱了啦！
▼一秒变乖巧
访谈中也聊到了《夫妻的世界》中，外遇男的演技非常棒，但他表示自己现实生活中其实是个「听话的丈夫」，看起来也是乖乖的模样，那无害的笑容太迷人了！
不过，池大哥下一秒却提问：「哪个才是真的你呢？」梁世灿立刻回亏他说：「难道（外遇）那个会是真他吗？这个提问太过份了啦！」只是演技太好了啦～XD
（图：런닝맨 - 스브스 공식 채널）
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