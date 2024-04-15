現在是金秀賢♥金智媛VS炫彬♥孫藝真的對決！《淚之女王》收視率突破20%大關，離tvN歷代收視率僅剩一步

《淚之女王》擊敗tvN電視劇收視率史TOP2《鬼怪》，以猛勁的勢頭持續奔走中。
14日播出的《淚之女王》第12集中白賢祐（金秀賢 飾）向洪海仁（金智媛 飾）提出了取消離婚的要求，但因洪海仁逐漸喪失記憶未能實現。 根據官方數據統計，第12集首都圈平均收視率為23.2%，最高瞬間收視率達到了25.2%；全國平均收視率為20.7%，最高為22.6%，連續5週更新了自身最高收視率，是包括地上波電視台在內的、所有頻道同檔劇中的冠軍。
除此之外tvN主收視率群體2049男女收視率中首都圈平均收視率為9.4%，最高為10.3%；全國平均收視率為9.4%，最高為10.2%，又一次刷新最高紀錄。
藉此《淚之女王》也超越tvN電視劇收視率史上TOP4《陽光先生》（18.1%）、TOP3《請回答1988》（18.8%）以及TOP2《鬼怪》（20.5%），成為tvN的新收視亞軍。 冠軍則是炫彬和孫藝真主演的《愛的迫降》，兩劇之間僅剩1%的差距，《淚之女王》是否能夠超越榮登霸主地位，讓我們一起拭目以待。
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