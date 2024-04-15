《Running Man》安穩播出14年共700期！哥哥們喊話「元老」宋仲基：來出演一次吧

《Running Man》播出14年，迎來了700期特輯。

14年裡無任何事故的安全播出是整個節目組最大的驕傲。 為了紀念播出700期，成員們進行了一場直播，和觀眾們直接連線互動。



某位觀眾提問「成員租賃制度什麼時候開始」？自全昭旻去年11月宣布退出後，比起挑選接任的固定嘉賓，節目組決定投入國內綜藝史上首次出現的「成員租賃制度」，對此劉在錫回答：「其實我們已經開始了，不是聯繫了全道嬿嘛，無論是誰我們都會歡迎。 」

接著眾人又提到了憑藉爽朗性格和天生的綜藝感深受觀眾習慣的申叡恩，「很多觀眾都提到了申叡恩，我們也聯繫了她，不過她最近在拍攝電視劇。 」 還有觀眾很懷念元老成員李光洙，對此成員們說道：「可以『租借』光洙啊， 讓他來參加4週。 」



《Running Man》播出了14年，期間也有多次成員變更，韓流巨星宋仲基就是其中一人，作為節目初創期的元老，自然會被提及，劉在錫在節目中表示：「確實可以請一次仲基，但是他是大明星了」，袒露了自己的擔心。池錫辰直接喊話：「仲基啊，就來一次吧。 」聽到這裡，金鐘國也附和道：「仲基很講義氣，等他出新作品的時候我們邀請他看看。 」



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