[帥圖]眼球淨化時間到！李敏鎬一口氣釋出40張以上帥照！一路陪你到冬天〜

自從《The King：永遠的君主》播畢後，李敏鎬除了在IG上分享生日收到滿客廳的禮物，以及歡送他的好朋友禹棹奐入伍的照片外，也曾路透正在工作時的照片，讓粉絲們相當期待。本次終於由官方一口氣釋出各造型宣傳照，一路讓大家看到冬天的毛衣啦〜
李敏鎬為自己所代言的人蔘保健營養品拍攝最新平面照片，一套又一套的服裝當然是完美消化，經紀公司MYM也釋出超多側拍照，每一瞬間都是帥到讓人目不轉睛。雖然是大熱天也看見李敏鎬換上了純白粗針毛衣搭配白色長褲，看起來動作是在叮嚀大家注意保暖，各角度都帥氣的他也不忘隨時看鏡子確認自己的狀態是否到達100分。
接下來李敏鎬換上深灰色西裝變身上班族，手中拿著人蔘飲品需要在上班空檔休息時補充體力，還對著鏡頭送上愛心，喝完之後就能像他一樣充滿活力。
接著李敏鎬穿上了他最擅長演繹的長版大衣，這樣的打扮似乎在之前的電視劇中都時常見到，也是大家最熟悉的形象。這次他拿著手機和大家互傳訊息，也坐在電腦前來一杯熱茶放鬆一下。
最後登場的是最能代表該品牌的大紅色上衣襯衫，果然還是相當完美消化〜期待每一季正式播出的廣告與形象照片喔！
照片：MYM
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