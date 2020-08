防彈少年團Jimin在IG上的個人tag討論量破5千萬!超過Obama、Justin Bieber成全球第一人 又一個實力派混聲團體回歸!KARD 以八月底回歸為目標準備中 《刑警沒有假期》看郭到元+金大明攜手展開一場失控的國際搜查 時隔近四年⋯⋯孝琳終於又要發行迷你專輯了! 充滿人情味的高利貸業者還幫人養小孩?《擔保》成東鎰+金希沅+河智苑令人期待的組合 BLACKPINK〈How You Like That〉橫掃七月榜單 在 Gaon Chart 拿下三冠! CRAVITY 火速回歸 明天公開新專輯首波預告片! 《機醫》新花絮!「羽朱」金俊第一次與製作組見面、讀完台詞之後,他的目光一直停在桌上的...糖果 XD 舞台天才朴軫永 × 宣美聯手出擊 重現舞廳年代風華! 姜河那:「我愛在家當宅男!」最新畫報再同框超可愛的「宇宙」! PENTAGON 官方粉絲見面會將登場!「以更新、更近距離的方式交流」 ITZY〈Not Shy〉兩波概念照曝光 人手一槍大展強悍魅力! 人氣歌手 Gary 兒子的 IG 再次被盜:這已經是第六次了!(怒) 金牌綠葉演員!帶你認識《雖然是精神病但沒關係》《雞不可失》的吳正世,你看過幾部呢? [帥圖]眼球淨化時間到!李敏鎬一口氣釋出40張以上帥照!一路陪你到冬天〜 任瑟雍交通事故可能被判實刑?!臨近路口未減速,環境可見度高 回味 Super Junior 十年前的浪漫經典 〈No Other〉MV 破億! 時隔3年...AOA出身的草娥將通過OST回歸?粉絲:「終於要回來了嗎?真的好想念草娥的歌聲」 Play M家族團出演《Idol on the Quiz》節目:Apink&VICTON帶上新人團Weeekly SF9路雲太可憐了,被迫拄拐杖工作!完全被公司當成了賺錢工具 金曜漢25日SOLO出道!新男團WEi出道在即 權珉娥:AOA全員都是霸凌旁觀者!點名每個成員,道出最先取關雪炫原因... 《夫妻的世界》導演解釋為什麼挑當時名氣不大的韓素希來演「呂多景」! SJ金希澈終於換髮型了,清爽短髮顏值飆升!此時銀赫卻玩起了長髮XD

← 上一則 下一則 →