【韓網熱門】非官方選出的最後一定會分手的電視劇CP！這一對呼聲太高了

看韓劇的一大樂趣就是「嗑CP」，幾乎每一部經典韓劇中都會有一對讓人難以忘懷的螢幕情侶。

比如：

《大力女子都奉順》裡的安敏赫（朴炯植 飾）和都奉順（朴寶英 飾）、

《鬼怪》裡的金信（孔劉 飾）和池听晫（池恩卓，金高銀 飾）、

《背著善宰跑》中的柳善宰（邊佑錫 飾）和任素（金惠奫 飾）...等等，

讓無數觀眾為他們的愛情苦惱。最近有網友在theqoo上討論了「最終一定會分手的電視劇CP（非官方）」，原文作者認為《繼承者們》中的金潭（李敏鎬 飾）和車恩尚（朴信惠 飾）最終一定會分道揚鑣。



韓國網友評論：

1. 我以為會是《我叫金三順》裡的炫彬（玄彬）和金宣兒

2. 哈哈哈哈，恩尚結婚的時候邀請了金潭啊

3. 他倆上大學之後大吵1、2次之後絕對會分手

4. 那麼上大學之後讓恩尚和永道（金宇彬 飾）談一次戀愛吧

5. 當初看劇的時候我就沒站過這對CP，更喜歡金潭大哥那對

6. 永道的爸爸會覺得兒子終於贏了金潭一次，因此非常喜歡恩尚

7. 如果是永道的話，他可能會為了恩尚斷絕與家人的關係

8. 看吧，上大學之後肯定感情變淡，一定會分的

9. 不要啊，金潭和恩尚一定會幸福下去的

10. 除了顏值相配以外，沒有一樣是搭的，完全不門當戶對，而且還是10幾歲少年的戀愛

11. 不然拍第2部吧，肯定很有趣

12. 我看劇的時候就覺得永道比金潭更適合恩尚，沒想到這麼多人也這麼想啊，永道這孩子太多傷痛了，當然金潭也不容易，如果他倆真的分手了，麻煩恩尚去找永道

13. 當時劇裡有沒說他倆的結局

14. 大學、入伍、就業，他倆今後要面對的大山太多了

15. 他倆不是因為不愛了而分手，而是因為各自的生活漸行漸遠

16. 我覺得恩尚即使和永道談戀愛最後也不會結婚

17. 他倆一看就不會交往很久，門不當戶不對

18. 他倆雖然會分手，但媽媽們會繼續相處得很好

19. 越是反對他倆越要在一起，還不如直接放任不管，很快他倆自己就會分手的，金潭和瑞秋（金智媛 飾）會結婚，恩尚安靜地畢業，去上大學、就業

20. 老實說一開始如果大家都不反對的話，他倆絕對會在1、2個月之內就分手

21. 一樣的高中生設定，一樣的演員，一樣的灰姑娘故事，為什麼《花樣男子》裡大家就覺得一定會結婚，這對就一定會分手呢？

22. 最長半年最短3個月

23. 10幾歲的愛情太不值錢了

原文：https://theqoo.net/square/3209497546

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