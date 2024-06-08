韓國人最想看到這些演員能夠合作（上）：每一對合作都會破收視率紀錄吧，有沒有導演編劇看看他們啊！

韓劇獨有的氛圍感是讓韓劇在全球出圈的一大武器，而往往這類氛圍感大部份靠男女主角們的傾情演繹。

最近有韓網網友列舉了不少想在電視劇中看到他們合作的男女演員名單，每一對都超絕！

1. 徐康俊和朴寶英

朴寶英作為韓劇圈的「百搭女神」，幾乎和每一位合作過的男演員都能擦出強烈的火花。 徐康俊雖然年紀不大，卻又一種成熟又穩重的感覺，和可愛爆棚的朴寶英合作的話不僅能展現最萌身高差，還會有成熟男x撒嬌可愛女的反轉魅力。



2. 李鍾碩和金智媛

李鍾碩是韓劇迷心中的男神，以精湛演技塑造多樣角色，作品兼具觀賞性和深度。 從《聽見你的聲音》到《W-兩個世界》，每部作品都成為爆款，展現其演技和選劇眼光。 而金智媛也是演技派，作品雖然不多，卻部部都是經典，今年的《淚之女王》更是看得出無論是氣質還是演技都更上一層樓，他倆很適合演財閥精英子女的故事。



3. 李敏鎬和申世景

申世景的氣質和氛圍感在韓娛圈也是封神級別，尤其那雙眼睛，清純中帶著一絲楚楚可憐，非常吸引人。 李敏鎬則是韓劇圈的富二代角色不二人選，韓國觀眾一大心願就是能看到李敏鎬演窮光蛋，他倆不如搭配一個白富美愛上窮小子的故事，收視率一定不低。



4. 朴寶劍和朴寶英

忍不住感歎一句寶英真的很百搭啊！！！和朴寶劍連名字都只差一個字。 顏值、氛圍感、演技都非常搭，兩人完全可以從校服演到婚紗。





5. 金秀賢和朴寶英

如果這兩位主演的話，收視率應該會破50%吧，這可是雙重收視率保證啊！無論什麼劇情、什麼設定，只要是他倆主演的話觀眾們一定先「看」為敬！



6. 孔劉和韓孝周

劇情小編都給你倆想好了，就是超曖昧的極限拉扯+男女之間的欲擒故縱！！！有沒有編劇和導演看一看啊！



7. 李鍾碩和金泰梨

好奇怪哦，為什麼感覺他倆同框就有一種沉重的年代感呢？ 在那個動蕩的時代，家國永遠排在愛情之前，但總有一個人會讓人惦念一輩子。



고래별 드라마화 하신다면서요

수아의현 김태리 이종석 캐스팅 해주세요

배우님들 한 번만 만나주세요

제가 간절하게 부탁드립니다 예? pic.twitter.com/AVxuQVWgYs — 으노 (@euno_o2) September 20, 2021

8. 安孝燮和秀智

又是一對顏值很般配的演員，兩人同框已經覺得火花四射了。 他們適合怎樣的故事呢？ 《安娜》中秀智飾演了假白富美，能不能讓她在劇中真正演一次啊？



제바아알 수지 안효섭 케미 보고싶어요 넷플 어캐안되여? pic.twitter.com/1fK8xREX96 — 배우 저장소 (@yungsyeong62674) October 2, 2023

9. 徐康俊和IU

他倆站在一起莫名有一種社畜的疲憊感，相戀了多年的情侶因為各種生活瑣事，愛意逐漸消失......



10. 朴寶劍和朴恩斌

年輕的王和權臣家出身的王妃，先婚後愛題材，從互相猜忌到傾心，再到相愛，攜手改變王朝命運！男強女也強！！



박은빈 박보검 얘네도 만나려면 사극으로 만나야 됨 pic.twitter.com/UafU854CFI — 스콘 (@sconezzang) April 12, 2024

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