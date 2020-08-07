任瑟雍交通事故可能被判實刑？！臨近路口未減速，環境可見度高

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昨天任瑟雍交通事故的監控錄像公開後，一開始都站在任瑟雍這邊的輿論大幅轉向，部份專家也表示：「如果不能和解的話，任瑟雍很可能被判實刑。 」

昨日有媒體公開了本月1日晚11點50分左右發生在首爾恩平區DMC站附近的任瑟雍交通事故監控錄像，可以看到，受害人穿著深色衣服、舉著深色雨傘，正在從人行道慢慢走上DMC站附近三岔路口的斑馬線，當時斑馬線的信號燈是紅色。

受害人進入斑馬線約2秒后被任瑟雍的車撞倒，而車子直到撞上人都沒有減速。

當時路燈和附近商店的燈光都有亮，不是非常暗的狀況，據悉道路上還有「減速徐行」的指示牌。

受害人馬上被送去醫院但還是宣告死亡。 任瑟雍當時不是飲酒狀態，警方正在調查是否超速。



該事件一開始被報導時，輿論因為「雨夜、亂過馬路」而偏向任瑟雍一方，但監控錄像公開後，輿論開始認為任瑟雍也有過失。

一名網民的留言獲得了3000多點讚：「周圍有路燈，這程度完全能看見（行人）。車速相當快，雖然是亂穿馬路，但（任）也沒有確實做到前方注視，看來難以免罰。」

其他網民也表示：「一開始非常支持他，但看到監控錄像之後想法完全改變。 雖然是亂穿馬路，但在三岔路口怎麼能開這麼快? 雖然是下雨的夜路，但並不是無法看清前方的黑暗環境。」

「行人並不是突然跑出來，進入斑馬線已經有幾秒了，也不是下著看不清前方的暴雨，（任）卻完全沒有踩剎車。」「（撞到人的）前一瞬間踩剎車也可能不會釀成人命事故。」



交通事故專家表示只根據監控錄像來看的話，任瑟雍也有過失。

交通事故專門律師所L&L的鄭律師表示：「受害人不是突然跑出來而是在慢慢走，雖然是晚上11點50分，但依靠路燈和商店燈光完全能看清前方路況。」

交通事故專門律師所YUN & LEE的李律師表示：「斑馬線附近有可能出現亂穿馬路的人，因為違反了減速徐行義務，不能算是無過失。」

兩位律師分別認為，任瑟雍的過失佔比是40%或60%。

有分析指出，如果不能和解，任瑟雍很可能被判實刑。 根據交通事故處理特例法，過失致死可判5年以下有期徒刑或2000萬元以下罰款。

鄭律師認為：「如果和受害者一方達成和解，應該可以判緩刑，如果不能和解就很可能被判實刑。」

而李律師則認為：「雖然是死亡事故，但亂穿馬路的情況也可以罰金刑進行簡略起訴。 如果不能和解，則有可能被判監禁刑、緩期執行。 」



（圖源：DAUM地圖街景，中央日報，任瑟雍IG）

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