金牌綠葉演員！帶你認識《雖然是精神病但沒關係》《雞不可失》的吳正世，你看過幾部呢？
明星 2020年8月7日 星期五11:08 HARU
一下是黑社會老大、一下是棒球社社長，這樣的演技根本無可挑剔！
即將迎來大結局的《雖然是精神病但沒關係》，除了男女主角非常吸睛外，主角周圍的角色也都受到許多關注，例如演出有自閉症文尚泰的吳正世，也是演技爆炸非常的入戲～
1997年就出道的吳正世，演出過無數的影視作品，例如《觸及真心》中，飾演事務所代表的延俊奎，自戀又帥氣的外表(？，就算與李棟旭對戲也存在感超強～
而《山茶花開時》帶給觀眾超多歡笑的莫過於他飾演的盧圭泰了，在妻子面前和在外人面前兩個不同的個性，吳正世卻切換自如，展現出細膩的演技。
另外讓人看見反轉魅力的當然就是電影《雞不可失》（港譯：炸雞特攻隊）那個高冷卻有點廢的毒販，外表看起來好像很有狠勁，卻是手無縛雞之力的小弱弱XD
演技如此無可挑剔的他，私底下戀愛的美談也是眾人皆知，小學就認識他的老婆，愛情長跑20年號結為夫婦，一直維持好感情到現在，或許就是如此堅定的愛情，一路支持著吳正世，讓他更努力帶給觀眾最好的作品！
(圖：tvN、IG@praintpc_official、《雞不可失》)
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Izzy Liew Chew Yi weii sangtae yuan lai is the Extreme Job de bad guy🤣🤣🤣
1小時前