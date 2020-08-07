[帅图]眼球净化时间到！李敏镐一口气释出40张以上帅照！一路陪你到冬天〜

自从《The King：永远的君主》播毕后，李敏镐除了在IG上分享生日收到满客厅的礼物，以及欢送他的好朋友禹棹奂入伍的照片外，也曾路透正在工作时的照片，让粉丝们相当期待。本次终於由官方一口气释出各造型宣传照，一路让大家看到冬天的毛衣啦〜
李敏镐为自己所代言的人蔘保健营养品拍摄最新平面照片，一套又一套的服装当然是完美消化，经纪公司MYM也释出超多侧拍照，每一瞬间都是帅到让人目不转睛。虽然是大热天也看见李敏镐换上了纯白粗针毛衣搭配白色长裤，看起来动作是在叮咛大家注意保暖，各角度都帅气的他也不忘随时看镜子确认自己的状态是否到达100分。
接下来李敏镐换上深灰色西装变身上班族，手中拿著人蔘饮品需要在上班空档休息时补充体力，还对著镜头送上爱心，喝完之后就能像他一样充满活力。
接著李敏镐穿上了他最擅长演绎的长版大衣，这样的打扮似乎在之前的电视剧中都时常见到，也是大家最熟悉的形象。这次他拿著手机和大家互传讯息，也坐在电脑前来一杯热茶放松一下。
最后登场的是最能代表该品牌的大红色上衣衬衫，果然还是相当完美消化〜期待每一季正式播出的广告与形象照片喔！
照片：MYM
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