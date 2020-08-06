任瑟雍交通事故錄監控像公開！「車速過快」Vs「行人有錯在先」意見紛紜
明星 2020年8月6日 星期四10:48 Sani
今日有韓國媒體公開了任瑟雍駕車撞到行人的現場監控錄像，有人認為任瑟雍車速過快、有人認為雨天難免看不清行人，輿論再次分成兩面！
根據中央日報公開的這段影片，8月1日晚11點50分左右，首爾恩平區某斑馬線的紅綠燈為紅色時，一名身穿黑色衣服、舉著雨傘的男性A某正在橫穿馬路。
這時任瑟雍駕駛的SUV車輛從右方駛來撞到A某，此時距離A某開始過馬路不到2秒。
影片中可以看到，A某發現有車過來，瞬間跳躍了一下試圖避開，但還是在送往附近醫院途中死亡。
據調查，任瑟雍當時沒有飲酒。
韓國網友看過這段影片後意見分為兩派，有人認為任瑟雍存在過失：「行人不是突然跑出來的，任瑟雍可能沒有履行注視前方的義務」、「車速看起來有點高，斑馬線上行人優先，駕車者應該更加小心減速才對」。
也有人支持任瑟雍：「下雨天不到附近是看不清的」、「首先不對的是雨天亂過馬路、沒看清周圍的行人」。
警方將根據任瑟雍的車速和當時情況等等，綜合判斷過失比重和處罰與否。
（圖源：Jellyfish，監控錄像）
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留言/評論
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車速再慢，亂過馬路也會造成傷。速度調查是對駕駛人士最好的証明是否意外中同樣有錯。
2小時前
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行人有錯也有責任，如果他不闖就會沒事! 至於駕駛人有沒有超速就要看警方的調查，韓國有沒有行人帝王條款???
2小時前
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看樣子撞到前有煞車，雨天也不大可能急煞。
1小時前
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