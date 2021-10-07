終於等到這一天！2AM繼「死也不能放開你」後再度錄製房時爀歌曲！將與朴軫永歌曲並列雙主打歌

尖叫聲〜由趙權、李昶旻、林瑟雍、鄭珍雲所組成的美聲2AM回來了！目前2AM已經完成了房時爀的歌曲錄音，即將以他們最完美的狀態回歸歌壇！

今日韓國媒體JTBC報導，據許多歌謠屆的相關人士透露，組合2AM已接收了來自房時爀的歌曲並完成錄音，即將作為新專輯主打歌曲發表。而其實2AM還有另一首來自另一位歌壇泰斗朴軫永的歌曲，將帶著雙主打歌華麗回歸。房時爀在一手打造了全球人氣爆紅的防彈少年團之後，很少再給其他團體歌曲，因此粉絲們也相當期待本次房時爀的作品。



2008年就曾以朴軫永的歌曲「這首歌」出道的2AM，在2010年更出了一首紅遍大街小巷的歌曲「死也不能放開你」，這首火紅的歌曲作者就是房時爀。這兩位創作者都曾讓2AM擁有發光發熱的時光，也奪得多項大獎，2AM在2014年最後一次合體推出專輯「Let’s Talk」後，粉絲們就再也沒能聽見這樣的美聲了，直到7年後的今天，下個月2AM即將華麗回歸。



成員中趙權相當活躍於綜藝節目與音樂劇領域，而昶旻也曾與李賢組成團體Homme出片，珍雲以及瑟雍也都各自在戲劇上有所表現，如今四人終於又再度走在一起，令許多粉絲非常開心並期待他們的表現。

（封面圖源：Facebook@2amofficial）

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