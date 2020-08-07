Play M家族團出演《Idol on the Quiz》節目：Apink＆VICTON帶上新人團Weeekly
綜藝 2020年8月7日 星期五09:00 Chrissy
由鄭亨敦與張聖圭主持的KBS《Idol on the Quiz》，於5日在KBS別館錄製最新一集，由Play M作為第二組家族團出演。
Apink普美、恩地、南珠、夏榮與Victon的秉燦、秀彬，帶上剛出道一個月的新人女團Weeekly的Jihan、受珍，一起出演綜藝節目。想看影片按此
鄭恩地剛於7月15日發行個人第4張迷你專輯《Simple》，並在7月底舉辦了免費的線上演唱會，除了個人電台主持之外，9月份也會演出音樂劇《GREAT COMET》；南珠與夏榮於近期紛紛開設了個人的Youtube頻道，各位粉熊要記得訂閱與開小鈴鐺喔！
VICTON於6月份完全體帶著主打歌《Mayday》回歸歌壇，而8月10日隊長韓勝宇也要發行首張個人專輯了。
6月30日剛出道的Weeekly於上週結束了第一張專輯《We Are》的宣傳，而主打歌《Tag Me》 也獲得不錯的迴響，期待Weeekly與師兄Victon和師姐Apink在節目上的火花了！
照片來源: KSD
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