時隔3年...AOA出身的草娥將通過OST回歸？粉絲：「終於要回來了嗎？真的好想念草娥的歌聲」
明星 2020年8月7日 星期五09:15 Yuan
草娥在2017年6月宣佈退出AOA後就鮮少露面，只有每年生日的時候會在IG感謝粉絲的祝福。去年5月她與FNC娛樂的合約正式到期離開，之後也沒有和其他公司簽約或其他消息。
6日，根據韓媒報導：「KBS電視劇《他就是那傢伙》中，演唱朴道謙（徐志焄 飾）主題歌曲的正是草娥。」該音源在《他就是那傢伙》3日的播出中被公開，是一首表現朴道謙淒涼心情的歌曲，音色也讓人聯想到是草娥，引發了網友們的好奇。
對此，OST製作公司的相關人士則回應：「正在確認草娥是否參與了OST。」
有媒體更提到：「最近草娥有與演藝界相關人士見面，並討論了經紀公司合約等，為了重新展開活動不斷加快步伐。雖然還沒有確定要回歸歌謠界，但為了作為SOLO出道，正在小心謹慎準備中。」
消息一公開，也讓不少粉絲表示：「終於要回來了嗎」、「這個嗓子不唱歌真的好可惜」、「不管怎樣都好期待」、「居然要等到了嗎」、「好喜歡她的聲音」、「好想念草娥的歌聲」等等。
（圖：KSD、FNC）
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