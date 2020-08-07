Play M家族团出演《Idol on the Quiz》节目：Apink＆VICTON带上新人团Weeekly
综艺 2020年8月7日 星期五09:00 Chrissy
由郑亨敦与张圣圭主持的KBS《Idol on the Quiz》，於5日在KBS别馆录制最新一集，由Play M作为第二组家族团出演。
Apink普美、恩地、南珠、夏荣与Victon的秉灿、秀彬，带上刚出道一个月的新人女团Weeekly的Jihan、受珍，一起出演综艺节目。想看影片按此
郑恩地刚於7月15日发行个人第4张迷你专辑《Simple》，并在7月底举办了免费的线上演唱会，除了个人电台主持之外，9月份也会演出音乐剧《GREAT COMET》；南珠与夏荣於近期纷纷开设了个人的Youtube频道，各位粉熊要记得订阅与开小铃铛喔！
VICTON於6月份完全体带著主打歌《Mayday》回归歌坛，而8月10日队长韩胜宇也要发行首张个人专辑了。
6月30日刚出道的Weeekly於上周结束了第一张专辑《We Are》的宣传，而主打歌《Tag Me》 也获得不错的回响，期待Weeekly与师兄Victon和师姐Apink在节目上的火花了！
照片来源: KSD
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