SF9路雲太可憐了，被迫拄拐杖工作！完全被公司當成了賺錢工具

SF9成員路雲的粉絲們怒斥經紀公司FNC娛樂不顧路雲的傷勢，強迫他工作，完全把他當成了賺錢工具。
近幾日的韓網上湧出不少關於路雲帶傷工作的照片，引起爭議，尤其是他的粉絲們更是憤怒、心疼。 憤怒於經紀公司不顧藝人的健康情況，心疼本命生病了也得不到休息。7月16時，SF9《夏日香氣（Summer Breeze）》活動中，路雲公佈了腰傷復發的消息，並表示即將暫停活動，讓粉絲們十分難過。哪知第二天7月17日，粉絲們在淩晨公開的SF9電視購物日程表上面看到了路雲的名字。
7月20日電視購物日程當天，路雲拄著拐杖亮相，能夠清楚地看到路雲狀態很不好，粉絲們看到之後就著急了，說好的以藝人身體為重，讓他好好休息呢？竟然讓他以這個狀態來工作？
7月28日，大概是知道了粉絲們的反應，路雲留言告訴大家不要擔心。然而在此之後公司仍然強迫路雲繼續參加簽售會，並沒有如約讓他休息。有粉絲們詢問路雲8月7日的生日計畫，他當時回應馬上就要拍新劇，為了儘早恢復，所以在生日那天應該會什麼都不做，在家裡好好休息。結果第二天，公司就發佈了他的新行程：8月7日，線上簽售會。
看到受傷的藝人得不到充分的休息，被工作視為賺錢工具，讓不少網民們也感到氣憤，眾人在網路上留言指責，稱：「這都什麼年代了，還搞壓榨藝人這一套」、「這樣下去傷勢好不了怎麼辦」、「看到拄拐杖，真的...我都覺得很難過了，粉絲肯定氣炸了」等。
「圖：theqoo、PANN、NATE PHOTOS」
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