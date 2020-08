池昌旭「便利店活動」吸引百人聚集...遭網友指責!GS25道歉:「由於溝通不明確,拍攝內容在網路上被貼出」 大發!孔劉教練公開孔劉的肌肉現狀,真正「穿衣顯瘦,脫衣有肉」 「我們都是閃亮彼此的星星」高雅羅x李宰旭《DoDoSoSoLaLaSo》團體海報燦爛公開 恭喜恭喜!曹政奭♥Gummy夫婦今日得女,所屬社:「媽媽和孩子都很健康,感謝大家的支持和祝賀」 DAY6 出道後第一次 「老么 Line」將以小分隊形式回歸! 朴寶劍&朴素丹&邊佑錫《青春記錄》新預告,夢想愛情和友情如何找到平衡! TWICE 週末開唱 定延因健康問題不得不坐著表演 在家享受 IZ*ONE 的演唱會吧!9 月中舉行兩小時演出 [預告片] 9.9分高評價網漫《奇奇怪怪—整容液》躍上大螢幕!9月即將在台上映 崔振赫完美變身喪屍!《喪屍偵探》吸睛預告海報出爐 10月巡迴開跑!金在中日本LIVE TOUR 2020場次、日期公布,粉絲們準備好了嗎? 韓藝瑟挑戰吃播!途中失誤卻讓她嚇到大喊NO,超真實反應逗笑網友~ 《燦爛的遺產》李昇基、韓孝周CP睽違11年再次合體!《首爾鄉巴佬》公開兩人合照...只有我們變老啊ㅠㅠ 幻想中的混聲團體!Ravi & 金宇碩 & Yeri 合作新歌預告公開:這難解的三角習題 任瑟雍交通事故錄監控像公開!「車速過快」Vs「行人有錯在先」意見紛紜 [好片推薦]《魔鬼對決》下周上映觀前看點 ! 雖是動作爽片卻暗藏洋蔥 權珉娥再次嘗試自殺被送醫!割腕次數太多神經斷裂:要一句FNC&智珉的真心道歉怎麼這麼難 集萬千男飯的嫉妒於一身!因為他「我姐姐是Arin,我的女性好友是曹柔理&李彩演」 「NCT Mark你妹妹在中國拍廣告啦!」男愛豆跨國撞臉女童模特,真的超像! 科幻燒腦新劇《Alice》「無痛刑警」周元VS「物理天才」金喜善劇照首公開! GD和家人一同慶生,大手筆送金敏俊昂貴禮物!原來姐姐私下都是這麼叫弟弟的XD 韓國犯罪心理學家解讀「素媛案」受害者娜英的畫:「請讓他在監獄裡住滿60年」 BTS防彈少年團重拍童年老照片,服裝姿勢一模一樣!V的愛好真的是十幾年都沒變過XD

本週日 TWICE 就要首度舉行線上演唱會了,成員定延雖然健康狀態不佳仍堅持上場,希望她早日康復啊!

JYP Entertainment 今天(6 日)發出官方公告表示:「由於健康狀態的關係,定延在線上演唱會《Beyond LIVE - TWICE: World in A Day》中不得已將坐在椅子上參與。」

儘管定延的健康狀況讓她難以如常順利地參與演唱會,但因為她想和好久不見的粉絲見面,最後才決定用這種方式演出,JYP 並表示:「請各位粉絲多醏見諒,我們也會全力已付中定延早日康復。」

《Beyond LIVE - TWICE: World in A Day》是 TWICE 第一場線上演唱會,將於韓國時間 8 月 9 日下午 3 點登場;另一方面,最近 TWICE 也正在準備新專輯,有望於 10 月回歸。





(照片或影片來源:JYP Entertainment)

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞