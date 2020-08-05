新劇《DoDoSoSoLaLaSo》預告：李宰旭＆高雅羅化身「可愛厚臉皮的債務人」
韓劇 2020年8月5日 星期三12:04 MiJimin
（中文字幕）公開的新一波預告中，兩人的人物設定都有點熟悉啊～XD，高雅羅擅長的瘋癲搞笑，李宰旭則是有點愛嫌棄使壞～！（沒看過欠錢欠得那麼囂張可愛XD）
KBS 全新水木劇《DoDoSoSoLaLaSo》（每週三、四播出）釋出了第二波的全新預告和雙人劇照，這一部鐵定是音樂、愛情、喜劇無誤了。XD
劇情講述了跌入人生谷底的鋼琴家具拉拉（高雅羅 飾）和神秘的打工仔鮮于俊（李宰旭 飾）相遇後，帶著各自傷痛聚集在鄉下鋼琴學院的浪漫愛情故事。
▼第二波預告中，原來李宰旭和高雅羅是「債主」和「債務人」的關係，而且「債務人」很可愛又相當厚臉皮，讓「債主」相當無奈啊！
高雅羅：「傷心的話就哭吧，盡情地哭過之後，才能想以後的事…。」
李宰旭：「哎…真的是有夠髒的。」
「借我點錢吧！」、「你說多少？」、「329萬」
高雅羅：「我以後都會（補償）還給你的～。」
李宰旭：「妳借錢倒是借得很理直氣壯啊。」
高雅羅：「原來沒錢真的好可怕啊，所以…你要一直借我錢喔！」
【人物簡介】
▼高雅羅飾演鋼琴家「具拉拉」，迎來人生變故在一夜之間成為窮光蛋，但即使身無分文也不感到挫折，性格無拘無束、單純可愛。
▼李宰旭飾演神秘的打工仔「鮮于俊」，外表看似高冷，卻擁有溫暖且自由的靈魂，沒有遠大的夢想和目標，靠打工維持生計。
《DoDoSoSoLaLaSo》將會在8月26日晚間 21:30 首播。
（圖：官方劇照）
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