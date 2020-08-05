時隔短短四個月，TWICE 又要回歸了？JYP 證實「的確在準備新專輯」
KPOP 2020年8月5日 星期三12:19 施乃琪
出道四年多來，TWICE 始終以穩定的間隔回歸，今天又傳出她們將在 10 月發行新作品！
今天（5 日）傳出 TWICE 有望於 10 月時帶著新專輯回歸韓國歌壇，對此 JYP Entertainment 回應：「TWICE 的確正在準備新專輯，待敲定細節事項後就會正式宣布。」
TWICE 於 6 月 1 日時才剛發行第九張迷你專輯〈MORE & MORE〉，並再度橫掃各種音源排行榜，最近也在 Gaon Chart 上半年結算中成為銷量最高的女團；在結束〈MORE & MORE〉的活動後，TWICE 也立刻轉往日本宣傳新單曲。
另一方面，TWICE 將於 8 月 9 日舉行線上演唱會《Beyond LIVE - TWICE : World in A Day》，以「在一天之內開完世界巡迴演唱會」為概念，準備透過最新的 AR 技術和界各地的粉絲同步交流！
（照片或影片來源：JYP Entertainment）
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