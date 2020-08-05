新剧《DoDoSoSoLaLaSo》预告：李宰旭＆高雅罗化身「可爱厚脸皮的债务人」
韩剧 2020年8月5日 星期三12:04 MiJimin
（中文字幕）公开的新一波预告中，两人的人物设定都有点熟悉啊～XD，高雅罗擅长的疯癫搞笑，李宰旭则是有点爱嫌弃使坏～！（没看过欠钱欠得那么嚣张可爱XD）
KBS 全新水木剧《DoDoSoSoLaLaSo》（每周三、四播出）释出了第二波的全新预告和双人剧照，这一部铁定是音乐、爱情、喜剧无误了。XD
剧情讲述了跌入人生谷底的钢琴家具拉拉（高雅罗 饰）和神秘的打工仔鲜于俊（李宰旭 饰）相遇后，带著各自伤痛聚集在乡下钢琴学院的浪漫爱情故事。
▼第二波预告中，原来李宰旭和高雅罗是「债主」和「债务人」的关系，而且「债务人」很可爱又相当厚脸皮，让「债主」相当无奈啊！
高雅罗：「伤心的话就哭吧，尽情地哭过之后，才能想以后的事…。」
李宰旭：「哎…真的是有够脏的。」
「借我点钱吧！」、「你说多少？」、「329万」
高雅罗：「我以后都会（补偿）还给你的～。」
李宰旭：「你借钱倒是借得很理直气壮啊。」
高雅罗：「原来没钱真的好可怕啊，所以…你要一直借我钱喔！」
【人物简介】
▼高雅罗饰演钢琴家「具拉拉」，迎来人生变故在一夜之间成为穷光蛋，但即使身无分文也不感到挫折，性格无拘无束、单纯可爱。
▼李宰旭饰演神秘的打工仔「鲜于俊」，外表看似高冷，却拥有温暖且自由的灵魂，没有远大的梦想和目标，靠打工维持生计。
《DoDoSoSoLaLaSo》将会在8月26日晚间 21:30 首播。
（图：官方剧照）
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