新慜娥久違4年回歸大螢幕！電影《DIVA》確認9月上映，首張海報也跟著公開！
電影 2020年8月4日 星期二12:06 HARU
沒想到卻已經默默等了4年這麼久了T^T
3日韓媒報導新慜娥主演的電影《DIVA》即將於9月正式上映，也接著公布最新的第一張電影海報，海報上新慜娥冷冷的表情搭配上嘴角上揚的表情，加上標語「내 자리가 탐나?」(你覬覦我的位置嗎？)，讓人看了不寒而慄！
看到電影海報就知道這部電影是屬於驚悚懸疑類型的，主要是在講述女主角李英是一位跳水女王，在遭逢車禍後卻失憶了，而在試圖找回記憶的過程中，竟然發現了不可告人的秘密～
除了新慜娥以外，朋友的的角色則是由李裕英演出，亦敵亦友般奧妙的友情，讓她更能展現出細膩的演技，還有演出《機智牢房生活》、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》而受到知名度的李奎炯，則是演出游泳教練一角。
等了4年終於盼來新慜娥最新的電影作品，雖然目前還無法確定台灣上映的時間，不過還是非常期待，能夠盡快收到好消息，喜歡新慜娥的粉絲也千萬不要錯過喔～
圖源：메가박스중앙 플러스엠、IG@illusomina、IG@ament_official
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