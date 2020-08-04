《青春記錄》朴寶劍入伍前最後作品：「除了演戲外還體驗新人生」
韓劇 2020年8月4日 星期二12:08 Erin
tvN即將推出的新作《青春記錄》中，朴寶劍將飾演一位在夢想與現實之間努力熱情奮鬥的年輕人謝慧俊，透過最新劇照也可看見朴寶劍在劇中除了走上伸展台，也到處辛苦打工維持生計。
《青春記錄》描述面對殘酷的現實卻不絕望，努力守護自己的夢想與愛情，一群年輕人的成長故事。就連作夢都成為奢侈的這個新世代，以各自的方式朝向夢想前進，這些熱血成長紀錄即將感動呈現，也相信會讓所有身處於同樣環境的年輕人們大有共鳴。這群青春主角們，也將由朴寶劍、朴素丹、邊佑錫共同演繹。
朴寶劍飾演的謝慧俊，雖然對夢想懷抱熱情，但也是現實主義者。也許現實並不如意，但他卻沒有被挫折打倒，朝著自己想要成為演員的夢想而前進。他懂得客觀地看待這個世界，也許身邊的人對他有著不同評價，但他卻未因此動搖，依舊走在自己想走的路上，雖然溫和卻比任何人更堅定，他是否能如願成為演員？未開播觀眾們心中已經為他應援。
新劇照中可看到朴寶劍走上了伸展台，比任何人都亮眼的謝慧俊，堅持夢想還得到各種場合打工，反差相當大。在生活並不輕鬆的現實中，他並未放棄演員這個夢想，寫下只屬於自己的青春記錄。朴寶劍覺得任何人都可能遇到這些現實上的問題，「謝慧俊這角色相當直率，很理性也擁有獨立價值觀，很正直而且主觀想法明確，在演出這樣的角色時，也學習新的生活方式。」
朴寶劍說：「為了演出謝慧俊一角，參考了很多時尚秀伸展台的影片、時尚海報、專訪等等的資料，不過日常生活中的謝慧俊，為了目標默默努力面對挑戰，是個平凡的20多歲年輕人。就像擁有夢想的同齡年輕人一樣，也正在努力呈現現實中的真實樣貌。」tvN新月火電視劇《青春記錄》將於9月7日晚間9點首播。
照片：tvN
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