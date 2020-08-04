新劇《回到18歲》預告：尹相鉉瞬間變成小鮮肉李到晛，讓金荷娜超慌張！XD

太有趣了啦！看完預告更想追了～！金荷娜反應太可愛了XD，李到晛演技爆發的模樣也很值得期待。
JTBC 全新月火劇《回到18歲》（18 Again／每週一、二播出）公開了第一支概念預告，搞笑幽默的開場也吸引了網友們的熱烈討論。
《18 Again》改編自歐美熱門電影《重返17歲》，講述丈夫在離婚前夕突然回到18年前全盛時期的奇幻故事，由尹相鉉、金荷娜、李到晛攜手主演。
▼首支預告，原本是尹相鉉挽留金荷娜的浪漫晚餐，畫風一轉瞬間變成李到晛牽著金荷娜的手：「再給我一次機會吧！妳是我的初戀也是我最後的愛，我愛妳。」在旁人眼中，金荷娜變成攻略下小鮮肉、相當有本事的女人，但本人200%慌張啊～！XDDDD
【人物簡介】
▼金荷娜飾演「鄭多貞」，她邊工作邊帶孩子，是媽媽們都非常嚮往的成功女性，有一對18歲的龍鳳胎，雖然很晚才當上主播，但工作和家庭都很成功，是一個專業且擁有溫暖性格的人物。
▼尹相鉉飾演37歲的「洪大英」，是一個從妻子那裡收到離婚通知，被孩子們無視，又被公司解僱的中年大叔。
▼李到晛飾演18歲的洪大英，洪大英在高中時期是一個制霸籃球比賽，因為籃球實力而備受關注的天才，但37歲的他只是一個平凡的大叔。在他反悔人生的瞬間，卻以37歲的靈魂，迎來了18歲全盛期的身體，他把名字改成「高宇英」，重新開始了第二次的人生。
《回到18歲》由《Go Back夫婦》的河炳勛導演與崔鎮源作家再次合作打造，預計在9月7日晚間 21:30 首播。
（圖：官方劇照）
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