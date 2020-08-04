新慜娥久违4年回归大萤幕！电影《DIVA》确认9月上映，首张海报也跟著公开！
电影 2020年8月4日 星期二12:06 HARU
没想到却已经默默等了4年这么久了T^T
3日韩媒报导新慜娥主演的电影《DIVA》即将於9月正式上映，也接著公布最新的第一张电影海报，海报上新慜娥冷冷的表情搭配上嘴角上扬的表情，加上标语「내 자리가 탐나?」(你觊觎我的位置吗？)，让人看了不寒而栗！
看到电影海报就知道这部电影是属於惊悚悬疑类型的，主要是在讲述女主角李英是一位跳水女王，在遭逢车祸后却失忆了，而在试图找回记忆的过程中，竟然发现了不可告人的秘密～
除了新慜娥以外，朋友的的角色则是由李裕英演出，亦敌亦友般奥妙的友情，让她更能展现出细腻的演技，还有演出《机智牢房生活》、《哈罗掰掰，我是鬼妈妈》而受到知名度的李奎炯，则是演出游泳教练一角。
等了4年终於盼来新慜娥最新的电影作品，虽然目前还无法确定台湾上映的时间，不过还是非常期待，能够尽快收到好消息，喜欢新慜娥的粉丝也千万不要错过喔～
图源：메가박스중앙 플러스엠、IG@illusomina、IG@ament_official
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