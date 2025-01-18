【韓網熱門】CNBLUE姜敏赫與已婚親姐倫敦10日遊，周圍人得知後超驚訝

姜敏赫昨天在YT頻道分享旅行vlog，和親姐姐一起去歐洲旅行10天，在飛機上碰杯說希望旅行順利、不要吵架。 姜敏赫跟周圍人說起要和姐姐一起去倫敦旅遊時，大家都很驚訝，說「哇~看來關係真的很好~」，姜敏赫：「啊？ 我覺得不算太好，也不算不好... 只是... 很普通啊！」但大家都說必須是關係很好才能一起旅行。

姜敏赫姐姐也說，周圍人都以為她是和老公一起去，得知是和「同生」（*韓文裡弟弟妹妹都叫同生）一起時，又以為是和妹妹一起，得知是弟弟時非常驚訝，甚至有人問：「老公說沒關係嗎？」 姐姐：「我又不是和男性朋友一起去，有什麼問題啊。 對方又說：『10天耶！？ ！？』」姜敏赫：「是吧，大部份都是這個反應，我也很驚訝。」



▽相關對話從影片6分23秒開始：



韓國網友評論：

1. 「老公說沒關係嗎？」問這個太奇怪了吧，一起長大的親人分什麼男女啊kkk

2. 腦袋裡裝了什麼奇怪的東西才會這樣問啊

3. 把家人當什麼了...

4. 無禮又無知的問題kk

5. 可能是擔心老婆10天不在家，沒人給老公做飯、照顧小孩吧，這是什麼年代的想法了

6. 我和哥哥單獨去濟州島旅行時周圍人也全都十分驚訝...

7. 只是詢問她老公對於不能一起出遊是否感到失落而已吧

8. 很多人有戀人或配偶之後就只和另一半出遊，所以才這樣問的吧kkk

9. 我老公反而感到更加放心呢kkk

10. 能在一起10天應該是感情很好的姐弟kkk

11. 弟弟就是我的小跟班兼挑夫，超方便的kkk

12. 和弟弟一起旅行超棒的，費體力的事都交給他，也不用擔心治安問題。 只可能他不想和我去kkk站在姐姐的立場完全佔便宜

13. 和弟弟一起走夜路、搭計程車都不會害怕，親人相處起來也比朋友更放鬆

14. 弟弟很好啊，會負責搬行李、開車，很乖地跟我的旅行計劃，吃東西也不挑剔，我想去哪間餐廳就去哪，比跟男朋友出去更舒心kkk

15. 和弟弟一起旅行很好啊，各自滑一滑手機，到了觀光地點就逛一逛聊一聊，不用費腦筋，也不用探索對方的情緒

16. 反正平時也經常和弟弟吵架，即便旅行途中有矛盾也完全沒問題，想要獨處或玩手機時也互不幹涉~

17. 爸爸和女兒一起旅行也會被那種奇怪的眼光看待，明明是親人，只要關係沒問題就可以去吧，有那麼奇怪嗎？

18. 我家50代的姐弟還一起出國旅行呢，兩人都已婚，就是有時間的人一起去嘛

19. 家人才是更好的旅行搭檔，因為就算吵架也不會絕交

20. 旅行確實是兄弟姐妹一起最舒服

出處：https://theqoo.net/hot/3576608371

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