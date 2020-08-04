《Running Man》頌樂錯失禮物好失落！宋智孝自掏腰包買來送她，姐姐太寵妹妹了♥

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暖心宋智孝悄悄地給妹妹頌樂送上了一個驚喜。

日前Jessi、MAMAMOO頌樂、全昭彌等人做客了《Running Man》，和跑男成員們展開了「擋不住的妹妹們」競賽。宋智孝、頌樂和全昭旻組成一組，她們也是唯一一支全女生隊，被其他人吐槽是「最弱的團隊」。

誰知一開始不被大家看好的三人最後竟然奪得了團隊冠軍，三位歐尼的霸氣不容小覷。 只不過頌樂因為個人分數較低，只排名第三，和獎品無緣。 她盯著獎品不放，因沒拿到禮物而沮喪，這一切都被姐姐宋智孝看在了眼裡。不僅如此，宋智孝還仔細地看了看禮物，默默記在了心裡。



沒想到沒過多久，頌樂就通過個人YouTube頻道和大家分享了宋智孝竟然送她禮物的驚喜。 她表示：「智孝姐姐送我禮物了，她可能看到我沒拿到禮物有點失落，竟然直接寄到公司來了。 」禮物就是頌樂一直心心念念的SOUNDBAR音箱。 當時看到妹妹錯失心愛的禮物，姐姐就放在了心上，節目之後立刻自掏腰包買了一個一模一樣的送給對方。 頌樂還表示：「對不起，但也很謝謝姐姐，是一段美好的回憶。 和帥氣的姐姐成為一組真的是太有趣了。 」



看到這一消息的網友們也紛紛留言大讚宋智孝貼心，稱：「宋智孝也太酷了吧」、「好感動啊」、「羡慕頌樂」等。

「圖：頌樂YouTube截圖、《Running Man》」

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