因合作《Sky Castle》而发展成恋人的赵炳圭、金宝罗分手！所属社：「由於繁忙的日程，彼此变得疏远」

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赵炳圭、金宝罗因一起拍摄《Sky Castle》，去年2月被韩媒拍到甜蜜约会照。

双方的经纪公司也表示：「两人从本月初开始恋爱。」恋情一公开，受到不少网友的祝褔。今年2月，赵炳圭接受采访时也提到：「我们交往的很好，因爲在同一领域，所以彼此都很小心。」



今日（3日），有媒体报导：「赵炳圭、金宝罗结束了约一年半的恋爱关系，重新回到同事关系，因日渐繁忙的行程自然而然的分手。」



随后，金宝罗的所属社回应：「和本人确认过，两人分手了，决定重回前后辈关系，由於繁忙的日程安排，彼此变得疏远了。」赵炳圭的所属社也回应：「两人因繁忙的行程不能经常见面，关系变得疏远，最近决定分手。」



而赵炳圭最近将出演OCN电视剧《惊奇的传闻》，金宝罗也将出演28日公开的MBC「SF8」系列科幻短剧《宇宙人赵安》。



（图：KSD、 YouTube@The Fact Official、艺人SNS）

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