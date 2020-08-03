[搶先聽]「學長，生日快樂！」NU'EST黃旼炫選在生日當天8月9日公開Cover《想見你》OST全曲
KPOP 2020年8月3日 星期一10:21 Erin
團體NU'EST成員黃旼炫將於8月9日向粉絲們公開驚喜禮物，也就是穿上了制服變成李子維，Cover這首大家耳熟能詳的OST“想見你想見你想見你”，他也在IG公開了短影片預告。
日前雖已有消息以及概念照片公開，NU'EST黃旼炫即將公布Cover的台劇《想見你》OST主題曲，他也透過IG上傳了短短影片讓大家搶先聽一小段，標準的國語發音以及溫柔嗓音，配上黃旼炫的鳳南高中學長造型，再度讓大家回到電視劇中的回憶裡。
影片中是個下雨天，撐著雨傘在鐵道邊的黃旼炫，聽著隨身聽尋找著某人，還有穿著制服的黃旼炫洋溢著青春感受，短短的公開這首歌曲的副歌，讓人直呼看不過癮。黃旼炫的造型與劇中許光漢所飾演的李子維十分相似，更拿著穿越時空的重點隨身聽，之前大家也注意到他的學號就是他的生日950809，柔和的音色與他的情感傳遞，唱出屬於黃旼炫的“想見你想見你想見你”。
黃旼炫過去曾應台灣媒體要求，清唱了一小段這首歌曲，立刻引發熱烈迴響，也希望他能夠為大家演唱Cover版本，黃旼炫也希望透過這首歌曲傳達他對粉絲們的喜愛與想念，特別選在他的生日當天8月9日，向粉絲們傳達這一份驚喜禮物，使這首Cover歌曲更別具意義。
照片：黃旼炫IG截圖
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