韓歌手偷拍粉絲性愛影片！被發現後反喊冤：「我只有拍，沒有散播」

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居然主動約會粉絲還非法偷拍隱私影片，真的太扯了......！

據警方透露，創作型歌手The Film（本名 黃慶石，42歲）上月以嫌疑人身份接受了調查，其嫌疑是使用偷拍攝像機拍攝性愛場面和女性裸體，並散播的海外色情網站上，直到今年初為止。



該案由律師接獲匿名舉報後向警方告發，律師透露：「匿名舉報人發來email說，在非法網站上看到了影片。 單是被黃慶石侵害的受害人就有3位。 雖然其中只有一個人積極要求處罰，但考慮到黃慶石多次通過SNS私信等接近粉絲、要求見面並在隨後進行非法偷拍，很有可能還存在更多受害者。 」

黃慶石已經承認偷拍嫌疑，表示「知道自己在做非法的事情，非常後悔」，但同時否認散播嫌疑，聲稱自己也是受害者：「我只把影片存儲在雲端帳戶里，沒想到被人駭入。 」並請求寬大處理：「今年初組建了家庭，也做捐款等活動，正在過反省的生活。 」



黃慶石2004年在第13屆柳在夏歌謠祭以原創歌曲《如果要這樣》斬獲銅獎從而進入歌壇，之後以The Film的名字正式出道，發行了140首歌、出版兩本隨筆集，還成立了一人企劃社Seattle Music，培養了不少歌手。

目前黃慶石關掉手機拒絕聯絡。

（圖源：Naver）

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