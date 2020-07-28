天啊～SJ前成員金起範終於現身了：希澈哥讓我一定要開通YouTube頻道，管理人也是他哦！

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多少人還記得Super Junior主Rapper——金起範？

金起範僅於2015年8月正式退出Super Junior，從加入到離開僅4年，當時給出的官方解釋是「金起範要專注影視活動，不再參與SJ的活動」，但因合約沒有到期，直到15年合約滿了他才離開公司。而在網路上搜索「金起範」，與之相關的關鍵詞必定是為什麼退出SJ？為什麼被雪藏？似乎他的離開有著說不明道不清的理由。

一直到2020年的現在，鮮少出現在大眾視線裡的金起範因為前隊友金希澈再次登上了熱搜。27日金希澈在個人SNS上留言，表示「大家好，我是《兩班金起範》頻道的編輯金希澈。為了好奇起範近況的粉絲們做了這段影片，他比我還不會做這些。果然是研究王金希澈。頻道管理、編輯、內容等等，可能都比不上業餘愛好者，看起來會很一般。總而言之，我們起範還是一如既往安靜地過得很好。」公開金起範近況的同時還透露了自己擔任編輯影片的事情。



在 Instagram 查看这篇帖子 김희철 (@kimheenim) 分享的帖子 · PDT 2020 年 7月 26 日 上午 1:30

同日，金起範通過YouTube頻道上公開了新影片。 影片中金起範留著長髮和鬍子出鏡，他稱：「今天我開通了 YouTube 頻道，哥哥正在幫（我）管理（帳號）。因為希澈哥一定要讓我開通YouTube頻道，所以就小心的開通了」、「希澈哥（讓我）留 2-3 分鐘的影片，但是（我）已經沒什麼話說了，不知道是否能做好，有點擔心。大家一定要注意身體啊，稍後會通過YouTube和大家見面的。」比起多年前清秀的模樣，留了鬍鬚的金起範看上去滄桑不少，但他的笑容告訴我們他過得很好，就如金希澈所說的一樣，也讓粉絲們安心不少。金起範又在個人IG上公開了自己開通YouTube頻道的事情，還表示一定會剃掉鬍鬚。





即使不再是隊友，也好好照顧弟弟的金希澈，這是什麼神仙好兄弟啊！



「圖：YouTube、金希澈IG」

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