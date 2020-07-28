太厲害！在《鬼怪》飾演算命仙、鬼魂的49歲黃石正體脂減到4%參加健美大賽

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這真的是同一人嗎！真的是49歲的人嗎！！！

韓國演員黃石正昨日參加了在首爾舉辦的新概念健美大賽「YESKIN SPOFIT GRANDPRIX」，一出場就引起爆發式關注！



今年49歲的黃石正在很多韓劇裡演過配角，堪稱「黃金綠葉」，例如是《她很漂亮》、《今生是第一次》等等，而最著名的大概就是在《鬼怪》中飾演鬼魂及占卜師：



而這次參賽時黃石正穿上比基尼，展露出一身健美肌肉，讓現場觀眾都驚呼不斷：



其實黃石正是5個月前才開始健身，在曾指導成勳、金宇彬等明星運動的「魔鬼教練」梁致勝的指導下準備參賽，希望藉此給處於困境中的人帶去希望。



之前她在個人IG上公開過身體數據，體脂肪量只有2.1kg，體脂肪率更低到4.1%！



這次比賽梁致勝、洪錫天都有到場助威，雖然黃石正沒能獲獎，但她的態度依然引起好評，她在賽後採訪中說：「我因為身體太差所以開始運動，感謝這次比賽讓大家看清我的身體，希望生病的人、有困難的人都能戰勝阻礙！」

最後看一段黃石正健身時的影片，實在是超級勵志的中年人啊！



在 Instagram 查看这篇帖子 양치승 (@bodyspace_) 分享的帖子 · PDT 2020 年 7月 8 日 上午 3:42

（圖源：黃石正IG，spotv）

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