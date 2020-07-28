韩歌手偷拍粉丝性爱影片！被发现后反喊冤：「我只有拍，没有散播」

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居然主动约会粉丝还非法偷拍隐私影片，真的太扯了......！

据警方透露，创作型歌手The Film（本名 黄庆石，42岁）上月以嫌疑人身份接受了调查，其嫌疑是使用偷拍摄像机拍摄性爱场面和女性裸体，并散播的海外色情网站上，直到今年初为止。



该案由律师接获匿名举报后向警方告发，律师透露：「匿名举报人发来email说，在非法网站上看到了影片。 单是被黄庆石侵害的受害人就有3位。 虽然其中只有一个人积极要求处罚，但考虑到黄庆石多次通过SNS私信等接近粉丝、要求见面并在随后进行非法偷拍，很有可能还存在更多受害者。 」

黄庆石已经承认偷拍嫌疑，表示「知道自己在做非法的事情，非常后悔」，但同时否认散播嫌疑，声称自己也是受害者：「我只把影片存储在云端帐户里，没想到被人骇入。 」并请求宽大处理：「今年初组建了家庭，也做捐款等活动，正在过反省的生活。 」



黄庆石2004年在第13届柳在夏歌谣祭以原创歌曲《如果要这样》斩获铜奖从而进入歌坛，之后以The Film的名字正式出道，发行了140首歌、出版两本随笔集，还成立了一人企划社Seattle Music，培养了不少歌手。

目前黄庆石关掉手机拒绝联络。

（图源：Naver）

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