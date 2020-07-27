金曜漢&蘇珠妍&呂會鉉確定出演韓版《致我們單純的小美好》

181cm金曜漢對上157cm蘇珠妍，這身高差就超萌啊！
今日，KakaoM的原創數字電視劇《致曾經美好的我們（아름다웠던 우리에게）》公佈了主演陣容，劇情講述開朗活潑的女高中生和她單戀了17年的鄰居好友的故事。 這部劇改編自騰訊視頻的人氣電視劇《致我們單純的小美好》，2017年播出時獲得了37億觀看量，在韓國也有通過Netflix平臺播出。
這次KakaoM為了適應手機收看環境，把每集時長設定為20分鐘，一共24集，將在今年內通過基於KakaoTalk的全新影片平臺播出。
金曜漢本次第一次挑戰演正劇，飾演女主角的單戀對象「車賢」，是天地高中的臉天才，頭腦也很聰明，劇中年齡17歲。平時總是表情冷漠，一開口就是刺痛人心的「事實暴擊」，但其實心地非常溫暖，只是不太會表達而已。金曜漢已經在舞台上和綜藝節目中表現過自己酷帥和可愛的一面，這次變身冷美男，又會是什麼樣的氣質呢？
蘇珠妍飾演女主角「申松依」，不僅單戀了車賢17年，而且一有機會就對他告白，超級積極直接，樂天又快活的個性也總是給身邊的人帶去能量。 蘇珠妍身材嬌小、笑容燦爛，早就被原著粉絲選為最合適的演員人選，！
而且金曜漢和蘇珠妍一個身材高大181cm、一個只有157cm，足足30cm的身高差也完全還原了原著裡的萌點，讓人更加期待了：
此外，劇中單戀申松依的特長生「禹大成」由呂會鉉飾演，作為游泳天才從小就獲得了很多比賽金牌，轉學來天地高中後陷入對申松依的單戀，但一直沒有對她表白心意，而是堅定地守在她身邊，同時與車賢形成微妙的緊張感！這個角色在原著裡就有不次於男主角的人氣，相信韓版也會不錯！
（圖源：KakaoM，金曜漢IG，E&S Ent.，elefunent Ent.）
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