BTS防彈少年團新歌聽不完！8 月推出英語單曲

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才剛在日本發片不久，防彈少年團又要在下個月推出英語新歌啦！

Big Hit Entertainment 今天（27 日）閃電宣布防彈少年團將於 8 月 21 日經由含國內、外的音源網站，全面發行一首數位新單曲。至於詳細的內容，則會在近期透過他們專屬的粉絲社群 Weverse 公開。

其實最近防彈少年團就曾在 V LIVE 開直播時透露「我們會為 ARMY 在 8 月公開一首新歌音源」，隊長 RM 表示：「我們在準備預定下半年發行的專輯時，遇到了這首一聽就會非常興奮的歌。因為很想儘早公開，所以決定先用單曲的形式發行。」SUGA 形容新歌是「防彈少年團的新嘗試」，J-Hope 也說「對我們來說，也是個新鮮的嘗試和挑戰！」

特別的是，防彈少年團坦承他們因肺炎打亂既定行程而感到空虛又無力，因此希望藉由這首歌為大眾帶來活力。英語新歌並不確定會不會收進新專輯中，所以 ARMY 們千萬別錯過 8 月 21 日公開的音源！



（照片或影片來源：Big Hit Entertainment）

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