「學長，我想見你！」NU'EST黃旼炫穿制服化身李子維！將翻唱台劇《想見你》OST主題曲
KPOP 2020年7月27日 星期一12:05 Erin
男團NU'EST成員黃旼炫即將送給粉絲們驚喜禮物，翻唱超紅人氣台劇《想見你》的主題曲“想見你想見你想見你”。
日前NU'EST透過官方SNS公開了黃旼炫穿上制服的照片，下面還標記著“想見你想見你想見你”，並公布他即將翻唱這首神曲，消息一出也引起粉絲們的熱烈討論。照片中的黃旼炫穿著制服撐著傘，雨天特別有種秋天離別的感覺，就像《想見你》劇中許光漢所飾演的李子維一樣。
充滿魅力的黃旼炫也把棕髮瀏海順直蓋住了前額，制服上繡著的學號是950809，正是黃旼炫的生日，校名也幾乎與電視劇中一樣是「x南高中」，讓粉絲們相當期待。這一次翻唱的契機，是之前黃旼炫曾在某一次的媒體訪談中，清唱了一小段這首歌曲，獲得了海內外爆發性的反應，大家覺得他的發音標準也很適合這首歌曲，於是紛紛希望他正式翻唱這首歌。
黃旼炫說：「第一次聽到這首歌曲就非常的喜歡，有這樣好的機會，也希望能試試看翻唱這首歌曲，有這個機會真的太棒了。」表達出他本人對這首歌的喜愛。以黃旼炫獨特的音色與魅力來詮釋這首大家耳熟能詳的歌曲，相信將獲得許多粉絲們的喜愛。接下來黃旼炫還將演出JTBC預計在9月推出的電視劇《LIVE ON》，將透過各種方式與粉絲們見面。
照片：NU'EST官方SNS、黃旼炫IG
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