金曜汉&苏珠妍&吕会铉确定出演韩版《致我们单纯的小美好》

181cm金曜汉对上157cm苏珠妍，这身高差就超萌啊！
今日，KakaoM的原创数字电视剧《致曾经美好的我们（아름다웠던 우리에게）》公布了主演阵容，剧情讲述开朗活泼的女高中生和她单恋了17年的邻居好友的故事。 这部剧改编自腾讯视频的人气电视剧《致我们单纯的小美好》，2017年播出时获得了37亿观看量，在韩国也有通过Netflix平台播出。
这次KakaoM为了适应手机收看环境，把每集时长设定为20分钟，一共24集，将在今年内通过基於KakaoTalk的全新影片平台播出。
金曜汉本次第一次挑战演正剧，饰演女主角的单恋对象「车贤」，是天地高中的脸天才，头脑也很聪明，剧中年龄17岁。平时总是表情冷漠，一开口就是刺痛人心的「事实暴击」，但其实心地非常温暖，只是不太会表达而已。金曜汉已经在舞台上和综艺节目中表现过自己酷帅和可爱的一面，这次变身冷美男，又会是什么样的气质呢？
苏珠妍饰演女主角「申松依」，不仅单恋了车贤17年，而且一有机会就对他告白，超级积极直接，乐天又快活的个性也总是给身边的人带去能量。 苏珠妍身材娇小、笑容灿烂，早就被原著粉丝选为最合适的演员人选，！
而且金曜汉和苏珠妍一个身材高大181cm、一个只有157cm，足足30cm的身高差也完全还原了原著里的萌点，让人更加期待了：
此外，剧中单恋申松依的特长生「禹大成」由吕会铉饰演，作为游泳天才从小就获得了很多比赛金牌，转学来天地高中后陷入对申松依的单恋，但一直没有对她表白心意，而是坚定地守在她身边，同时与车贤形成微妙的紧张感！这个角色在原著里就有不次於男主角的人气，相信韩版也会不错！
（图源：KakaoM，金曜汉IG，E&S Ent.，elefunent Ent.）
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