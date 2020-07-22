Apink鄭恩地訴說偶像團的現實困境：「還不到30歲就被當做古董」

Apink鄭恩地訴說偶像團的現實困境：「還不到30歲就被當做古董」

明星   2020年7月22日   星期三08:05   Sani   12

其實鄭恩地今年也才27歲，對很多人來說人生才剛剛開始，但她作為女團卻被認為「已經沒有更多可能性了」，真的讓人傷心......

最近Apink成員鄭恩地和歌手Jamie（朴智敏）一起出演了YouTube頻道뮤플리的影片，聊到同齡愛豆們面臨的困境：「Jamie和我其實都年紀都很小，只因為出道年數多就被當做古董愛豆，經常被看做已經沒什麼可能性的人。 」

Jamie補充說：「好像給我定了一個流通期限一樣。 」鄭恩地表示有同感：「沒錯，就是流通期限的感覺。 人們常說幾年魔咒、戰勝幾年魔咒之後會怎樣，但其實越是這樣講越讓人產生心魔。 Apink出道7年的時候也總是被問到這樣的問題，還有接下來要用什麼概念? 我們是以清純形象出道的，但如果一直走清純路線就會被說缺乏變化，如果嘗試改變又很容易被說明明以前更好。 」

2018年Apink出道7週年之際推出第七張迷你專輯《ONE & SIX》，以主打歌《I's So Sick》的帥氣形象回歸，獲得不少好評。 但鄭恩地坦言，當時其實非常擔心：「粉絲們是因為清純形象才喜歡我們，萬一粉絲離開怎麼辦? 」

Jamie含蓄地說絕對不會，瞬間把恩地逗笑了~不過現在愛豆出道確實年齡越來越低，雖然看起來出道好幾年了但其實真的都還很年輕，而且把人當做「古董」這種隨隨便便的話，真的很過分耶~！

（圖源：Apink FB，YouTube@뮤플리）

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留言/評論
  • 江予君
    愛豆就是這樣的…韓國汰舊換新速度很快，再怎麼紅的團成績再耀眼，後輩團體都想推前浪成為上位圈，經紀公司也不可能一直靠老團撐，畢竟這個職業就是要青春漂亮帥氣，而且唱跳團也需要體力啊 不容易的
    27分前
  • Emily Hwang
    偶像本來就是過了一個年紀就有很多限制了 不然為什麼他們年紀輕輕就要快速累積財富成為young and rich,因為他們可以賺錢的時間非常短
    1小時前
  • Pao Yi Wang
    偶像本來就是有所謂的保鮮期，女生又比男生短暫，但以恩地的實力，從偶像轉歌手或是演員相信都非難事
    29分前
  • Shean Neng Lee
    想到了少女时代。😭😭😭
    1小時前
  • 蔡珍珍
    夏偉鋐
    1小時前
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