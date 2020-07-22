Apink鄭恩地訴說偶像團的現實困境：「還不到30歲就被當做古董」

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其實鄭恩地今年也才27歲，對很多人來說人生才剛剛開始，但她作為女團卻被認為「已經沒有更多可能性了」，真的讓人傷心......

最近Apink成員鄭恩地和歌手Jamie（朴智敏）一起出演了YouTube頻道뮤플리的影片，聊到同齡愛豆們面臨的困境：「Jamie和我其實都年紀都很小，只因為出道年數多就被當做古董愛豆，經常被看做已經沒什麼可能性的人。 」



Jamie補充說：「好像給我定了一個流通期限一樣。 」鄭恩地表示有同感：「沒錯，就是流通期限的感覺。 人們常說幾年魔咒、戰勝幾年魔咒之後會怎樣，但其實越是這樣講越讓人產生心魔。 Apink出道7年的時候也總是被問到這樣的問題，還有接下來要用什麼概念? 我們是以清純形象出道的，但如果一直走清純路線就會被說缺乏變化，如果嘗試改變又很容易被說明明以前更好。 」



2018年Apink出道7週年之際推出第七張迷你專輯《ONE & SIX》，以主打歌《I's So Sick》的帥氣形象回歸，獲得不少好評。 但鄭恩地坦言，當時其實非常擔心：「粉絲們是因為清純形象才喜歡我們，萬一粉絲離開怎麼辦? 」



Jamie含蓄地說絕對不會，瞬間把恩地逗笑了~不過現在愛豆出道確實年齡越來越低，雖然看起來出道好幾年了但其實真的都還很年輕，而且把人當做「古董」這種隨隨便便的話，真的很過分耶~！



（圖源：Apink FB，YouTube@뮤플리）

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