「南韓梗王」李壽根並不只有笑點！首次公開二兒子手腳不便更鼓勵殘疾兒父母：一定要當做是祝福好好撫養

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李壽根，一個完全長在觀眾們笑點上的男人。

《認識的哥哥》、《新西遊記》、《姜食堂》等中都有李壽根的身影，存在感極強，憑藉超高雙商被觀眾們封為「南韓梗王」，只要開口說話就能笑倒一大片。 在節目中遊刃有餘、言語風趣又幽默的他深入人心，也圈了一大批海外粉絲。

在觀眾們看來，事業有成、家庭幸福美滿的李壽根就是人生贏家，但其實在舞台上永遠展示積極笑臉的他也有隱痛。 最近李壽根就首次在節目中提到了二兒子身體有不便之事。 有一對夫婦做客了李壽根和徐章勳主持的《儘管問菩薩》，公開了早產兒載江的故事。 載江的爸爸稱：「老婆妊娠中毒，導致孩子7個月就生下來了，當時就被醫生告知孩子有可能不太好。 」載江的媽媽接著補充道：「他的生長發育沒達到7歲的標準，明年就要上小學了，不知道應該推遲上學還是就這樣讓他去。 」



聽完故事的徐章勳表示：「發育和體格之後再考慮，首先要擔心的是學習能力以及智力。 」一直默默聽著眾人交談的李壽根此時發言，一席話震驚了所有人。 他說道：「和我孩子一樣啊，他也是右手右腳有點殘疾（障礙），不是很靈活。 做父母的肯定會難過，但一定要堅強才行，不能互相給對方壓力，也要把他當做是祝福，好好撫養才對。 」

李壽根曾在綜藝《我家的熊孩子》中公開與妻子朴智妍的相戀過程，說道：「對當時擔任god成員朴俊亨造型師的她一見鍾情，之後追求6個月之後終於交往，也因為相差12歲的關係，交往期間都叫我『大叔』」。 兩人於2008年3月順利步入婚姻，於同年7月大兒子泰俊出生，乳名為「一夜」，2010年1月喜獲二兒子泰敘，乳名為「兩天」。



「圖：《儘管問菩薩》、李壽根IG、NATE」

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