【有片】孩子大了，都學會出走了！因為沒人喜歡自己而氣惱的小可愛本特利XD

本特利寶寶大了，竟然學會了「離家出走」！
《超人回來了》中的混血寶寶兄弟檔「威本聯盟」算是觀眾們看著長大的孩子，尤其是本特利，從由美媽媽懷孕到生產，幾乎全程公開在了節目中。 姨母粉們看著本特利一天天長大很是欣慰，最近的節目中大家都發現本本語言能力爆棚，已經能夠完整地表達自己的意思了。
這段時間本本最愛玩的遊戲就是「喜歡XXX的有誰? 」原本以為自己備受大家喜歡的本本被叔叔阿姨的沉默氣到，竟然要出走。 事情是這樣的，網路上曝光的影片中，穿著運動服的本特利坐在一位姨母的腿上，正在和周圍的叔叔阿姨們玩。 可愛的本特利舉起一隻手提問：「喜歡我的人有誰? 」淘氣的叔叔阿姨們全都當做沒聽見，故意不作答。 之後本特利又問：「喜歡哥哥（威廉）的有誰? 」哪知剛才安靜的叔叔阿姨們異口同聲地喊道：「我！！」不死心的本特利又問了一遍：「喜歡特本利的人有誰? 」眾人依舊沒有回答，等聞到哥哥時，大家又調皮的舉手回應。 最後本特利問：「喜歡中國姨母的有誰? 」大家又紛紛舉起了手。
나 죠아하는 사람?— 벤틀리 귀여워 (@archivebentley) July 19, 2020
(조용)
녕 조은 사람?
저요!!!
벤틀리 죠은 사람?
(조용).. 없나봐..
녕 좋은 사람?
저요!!!
... 나 나갈거야!!!
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ벤틀리ㅋㅋㅋㅋㅋ삐졌어ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/Pvf8kf53aE
看到自己沒有被叔叔阿姨們喜歡，氣得本特利站起來跑向大門，還對阿姨說：「我要出去」，儼然一副「你們不喜歡我，我就要離家出走」的威脅樣子。 哈哈哈哈，有夠可愛的。
「圖：twitter/벤틀리 귀여워、《超人回来了》」
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