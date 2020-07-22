【有片】孩子大了，都學會出走了！因為沒人喜歡自己而氣惱的小可愛本特利XD

【有片】孩子大了，都學會出走了！因為沒人喜歡自己而氣惱的小可愛本特利XD

明星   2020年7月22日   星期三08:00   Rui   10

本特利寶寶大了，竟然學會了「離家出走」！

《超人回來了》中的混血寶寶兄弟檔「威本聯盟」算是觀眾們看著長大的孩子，尤其是本特利，從由美媽媽懷孕到生產，幾乎全程公開在了節目中。 姨母粉們看著本特利一天天長大很是欣慰，最近的節目中大家都發現本本語言能力爆棚，已經能夠完整地表達自己的意思了。

這段時間本本最愛玩的遊戲就是「喜歡XXX的有誰? 」原本以為自己備受大家喜歡的本本被叔叔阿姨的沉默氣到，竟然要出走。 事情是這樣的，網路上曝光的影片中，穿著運動服的本特利坐在一位姨母的腿上，正在和周圍的叔叔阿姨們玩。 可愛的本特利舉起一隻手提問：「喜歡我的人有誰? 」淘氣的叔叔阿姨們全都當做沒聽見，故意不作答。 之後本特利又問：「喜歡哥哥（威廉）的有誰? 」哪知剛才安靜的叔叔阿姨們異口同聲地喊道：「我！！」不死心的本特利又問了一遍：「喜歡特本利的人有誰? 」眾人依舊沒有回答，等聞到哥哥時，大家又調皮的舉手回應。 最後本特利問：「喜歡中國姨母的有誰? 」大家又紛紛舉起了手。

看到自己沒有被叔叔阿姨們喜歡，氣得本特利站起來跑向大門，還對阿姨說：「我要出去」，儼然一副「你們不喜歡我，我就要離家出走」的威脅樣子。 哈哈哈哈，有夠可愛的。

「圖：twitter/벤틀리 귀여워、《超人回来了》」

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